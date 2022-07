Riis måtte se med på tv: - Svær oplevelse for mig

Bjarne Riis måtte se holdpræsentationen i Tivoli hjemme fra stuen i Vejle, og det var ikke nemt for den danske Tour-vinder

Kronprinsen var der. Overborgmesteren var der. Lukas Graham var der.

Bjarne Riis var der ikke.

Alle er enige om, at årets holdpræsentation i Tivoli var noget ganske særligt, men Bjarne Riis måtte nøjes med at følge med hjemmefra. Han er nemlig ikke officielt inviteret til Tour-arrangementerne i Danmark.

Og det var hårdt at skulle se med hjemmefra. Det siger Bjarne Riis i podcasten Radio Riis ifølge netmediet POV International.

- Det var en speciel oplevelse for mig, fortæller Riis.

- Den var hård, det var den. Det var absolut ikke nemt at se det.

Han var faktisk tæt på at skippe tv-udsendelsen af holdpræsentationen til fordel for en prioritering af de huslige pligter.

- Jeg sad på min havetraktor lige inden præsentationen og tænkte: 'Okay, det starter lige om lidt. Skal jeg slå græs, eller skal jeg se holdpræsentationen?' Og så valgte jeg præsentationen. Det var fint, for det var en stor oplevelse af se den. Selvom det også var en svær oplevelse for mig.

- Sådan er livet.

Men på trods af ikke at være inviteret fra officiel side, tager Bjarne Riis stadig turen til København for at deltage i de danske Tour-festligheder.

- Nu skal jeg jo være lidt med, for jeg har lavet nogle aftaler med Bygma og Škoda (Tour-sponsorer, red.) om at tale lidt til deres gæster på de forskellige etaper.

- Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke er der. Men det er jo noget andet end at være officielt inviteret.

