Riis med klar melding til politikere

Tour-starten i København er en drøm for Bjarne Riis, men om det bliver næste år eller i 2022 betyder mindre, siger han

LUCCA (Ekstra Bladet): Han trækker på skuldrene og slår ud med hånden. Hvad skal han sige? Om det bliver det ene eller det andet har han ingen som helst indflydelse på. Bjarne Riis glæder sig bare til Tour-starten i København, og om det bliver næste år eller i 2022 betyder mindre.

- Jeg går ud fra, at politikerne gør, hvad der er bedst for Danmark og ikke bare plejer deres egne politiske interesser. Det er det, de er valgt til at gøre, siger Bjarne Riis.

- Hvis de ikke kan det, så bør de finde noget andet at lave. Kan de ikke adskille tingene, så ser det skidt ud, siger Riis.

Bjarne Riis nød fredag en stille stund på Luccas berømte restauranttorv, Anfiteatro Romano, efter NTT Pro Cyclings træningslejr i byen. Foto: Ernst van Norde.

Vi sidder i Lucca, hans gamle hjemby i Toscana i Italien, og spiser frokost og taler om Tour de France 2020. Løbet bliver skudt i gang om en måned, men alles opmærksomhed synes lige nu at være rettet mod de kommende år.

Tour-arrangør ASO ønsker at flytte den danske Tour-start næste år til 2022, fordi løbet ligger ubekvemt presset inde mellem EM i fodbold og OL i Tokyo.

På grund af coronakrisen er begge mega-arrangementer, som skulle være afholdt i år, udskudt til 2021. Fire EM-kampe skal spilles i Parken i København, og Tour-starten er dermed låst på de for længst fastlagte datoer i begyndelsen af juli.

Det betyder så i sidste ende, at de måske afgørende etaper mod slutningen af Touren drukner i OL-åbningsfestlighederne i Tokyo, mens OL-landevejsløbet vil blive kørt samtidig med sidste etape i Touren.

En løsning er at lade Touren begynde en uge tidligere, men det må så ske i et andet land end Danmark. Bretagne i Frankrig er ifølge franske medier inde i billedet. Touren kunne så i stedet komme til København og Danmark i 2022.

- Vi har alle set frem til at få Touren til Danmark i 2021, og jeg ser gerne, at det sker. Jeg glæder mig til det, siger Bjarne Riis.

- Men hvis det bliver året efter, ja, så må vi bare indrette os efter det. Jeg sidder ikke med de her ting til daglig, så jeg har ikke forudsætningerne for at afgøre, om det skal være det ene eller det andet år.

- Jeg kan bare sige, at dem, der er valgt til at varetage Danmarks interesser og gøre, hvad der er bedst for Danmark, må træde i karakter og gøre det, siger Bjarne Riis.

Han er i denne sæson tilbage i cykelsportens superliga som teammanager efter fem års fravær. Det sydafrikanske NTT Pro Cycling hyrede ham i januar som øverste sportslige leder, og han gør i den egenskab comeback i Tour de France i næste måned.

Fredag afsluttede teamet en 12 dage lang træningslejr med base i Lucca i Riis’ tidligere privatbolig, Villa Pacini, som nu ejes af hans ven og kompagnon Lars Seier Christensen. Den kæmpe ejendom er indrettet som hotel med særlig fokus på cykelhold.

