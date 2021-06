Riis med opråb til talenterne: Flyt ud og bliv bedre

Danske cykelryttere bliver stadig oftere hjemme i Danmark, når de bliver professionelle, frem for at rykke til Italien eller Spanien, hvor de kan træne i bedre vejr og høje bjerge.

Det er en uheldig tendens, som ikke gør nogen af dem til bedre cykelryttere.

Det mener Bjarne Riis, som selv rykkede til udlandet som ung rytter og altid har tilskyndet unge ryttere til at følge hans eksempel.

- Jeg skal jo ikke bestemme, hvor folk skal bo, men min klare holdning er, at de skal slå sig ned et sted, hvor de skal køre op ad et bjerg hver gang, de skal ud at træne, siger Riis.

- Hvis man virkelig vil være skarp i et professionelt felt, så skal man træne på nogle stigninger hver dag, og det kan man bare ikke i Danmark.

Klassikerrytteren Mads Pedersen er en af de dem, der er blevet hjemme. Han bor i Holbæk og har nydt kæmpe succes i feltet, men han kunne blive endnu bedre, hvis han dagligt trænede i mere kuperet terræn, end man kan finde i Danmark.

- Mads er en fantastisk cykelrytter. Jeg er kæmpe fan og har stor respekt for, hvad han har opnået, men jeg kan se et endnu større potentiale i ham, siger Riis, da Ekstra Bladet specifikt beder ham vurdere den tidligere verdensmester.

- Selv om man er klassikerrytter, så skal man træne i højderne, for det er ganske enkelt det, der gør en cykelrytter bedre, siger Bjarne Riis.

- Jeg kan da godt forstå, at nogle ryttere gerne vil blive i Danmark, men nu har de altså valgt denne metier, og så må de bringe de ofre, der er nødvendige.

- Vil man være professionel, skal man gøre sig nogle seriøse overvejelser om, hvad der skal til for at kunne gøre sig gældende i det professionelle felt, siger Riis.

Mads Pedersen blev verdensmester, selv om han bor og træner i Danmark. Men han kunne blive endnu bedre, hvis han flyttede sydpå, mener Bjarne Riis. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det kunne Mads Pedersen ikke i sidste uge i Critérium du Dauphiné, da han smed et kvarter på hver af de første to etaper, før han uheldigvis styrtede og udgik på tredje etape.

- Det var tydeligt, at han simpelthen ikke var ordentligt forberedt til at køre et stort cykelløb som Dauphiné, siger Riis, som i øvrigt ikke forstår, at Pedersen var udtaget til det bjergrige løb.

- Hans krop er slet ikke vænnet til at køre opad, og så er det jo nærmest en straf at sende ham til Dauphiné. Det bliver et mentalt nederlag, men han har brug for det modsatte som opbygning til Tour de France.

- Havde han trænet på stigninger, var det noget andet. Jeg siger ikke, at han skal vinde på Alpe d’Huez en dag, men jeg er overbevist om, at han ville blive en bedre cykelrytter, hvis han trænede noget mere på stigninger, siger Riis.

Jonas Vingegaard er med Jakob Fuglsang den bedste danske bjergrytter. Han bor i nordjyske Glyngøre. Foto: Tim de Waele/Getty Images

En anden af tidens hotteste, danske ryttere er Jonas Vingegaard, som rækker mod toppen af hierarkiet på det hollandske storhold Jumbo-Visma. Han bor i Glyngøre med kone og barn.

Og så er der Kasper Asgreen, som bor i Kolding. Han vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne sidste år og triumferede i klassikeren E3 Saxo Bank Classic og monumentet Flandern Rundt i år.

- Man kan ikke skære alle over én kam, og det er selvfølgelig svært at argumentere for, at ryttere som disse skal bo og træne sydpå. Det fungerer da for nogen at blive i Danmark, siger Bjarne Riis.

- Det er også et spørgsmål om mentalitet hos den enkelte, men som udgangspunkt holder jeg fast i, at man som cykelrytter har brug for at køre nogle stigninger hver dag, hvis man vil udnytte sit potentiale fuldt ud, siger Bjarne Riis.