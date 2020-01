Riis' nye hold skraber bunden: Fiasko på første klasse

NTT Pro Cycling er det første afrikanske hold på World Tour, som er cykelsportens højeste niveau. Under navnet Team Dimension Data debuterede holdet på World Tour i 2016 og kørte en god sæson med 32 sejre - herunder fem etapesejre i Tour de France.

Siden gik det brat ned ad bakke, og holdet har de seneste sæsoner skrabet bunden af teamhierarkiet med sølle syv sejre om året. Det er udbyttet, selv om topryttere som Mark Cavendish, Edvald Boasson Hagen, Roman Kreuziger og Michael Valgren har været ansat.

De seneste fiaskosæsoner betyder, at det hold, Bjarne Riis nu har taget kontrol over, er presset helt i defensiven. Det giver til gengæld Riis mulighed for at bygge holdet op efter den filosofi og de værdier, han drev Team CSC/Saxo Bank til tops med. Målet er et maksimalt slagkraftigt hold til 2021, når Touren begynder i København.

Holdet er etableret og stadig delvist ejet af sydafrikaneren Doug Ryder, som er stærkt optaget af velgørenhed på det afrikanske kontinent. Gennem nonprofit-organisationen Qhubeka skaffer han cykler til fattige afrikanere, og denne mission har i meget høj grad formet holdets identitet og image.

Promotion-videoer

Flere gange har holdets store stjerner optrådt i promotion-videoer i den gode sags tjeneste. Ikke mindst supersprinteren Mark Cavendish tog i sine fire sæsoner på holdet opgaven alvorligt.

Holdet blev etableret som kontinentalhold i 2008 under navnet MTN Energade Road Team med udelukkende sydafrikanske ryttere. I 2011 skiftede holdet navn til MTN-Qhubeka, og med den identitet skred holdet ind på den internationale scene, da det to år senere tog et skridt op i hierarkiet for at køre som prokontinentalhold.

Michael Valgren er en af de ryttere på Riis' nye hold, som bestemt ikke kan være tilfreds med sin 2019-sæson. Her ses han under Tour de France sidste år. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Bjarne Riis nye hold har været blandt de dårligste de sidste to sæsoner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Største navn på holdlisten det år var tyskeren Gerald Ciolek, som sensationelt vandt forårsklassikeren Milano-Sanremo. I 2015 debuterede holdet i Tour de France, hvor briten Steve Cummings vandt en mindeværdig etape for holdet i Tour de France, da han overrumplede de franske stjerner Romain Bardet og Thibaut Pinot i finalen på Côte de la Croix Neuve.

Overtaget af japanere

I 2016 tog holdet under navnet Dimension Data det store skridt op på World Tour-niveau. Gennem fire sæsoner har den sydafrikanske it-virksomhed sponsoreret holdet, mens den også har været sponsor for ASO, der står bag Tour de France.

Begge sponsorater er nu overtaget af NTT (Nippon Telegraph and Telephone), en japansk telekommunikationsgigant, som opkøbte Dimension Data i 2010 og nu lader det og andre varemærker i koncernen udgå for i højere grad at promovere moderselskabet.

NTT er også storsponsor for OL i Tokyo og flerårig sponsor for Tour-arrangør ASO, men har kun forpligtet sig til at sponsorere cykelholdet i ét år, nemlig 2020. Holdet har World Tour-licens i yderligere to år frem til udgangen af 2022.

Bortset fra en håndfuld nyprofessionelle har Team NTT kun to ryttere på kontrakt ud over 2020. Det er belgieren Victor Campenaerts og italieneren Domenico Pozzovivo. Riis har således stor frihed til at opbygge et hold efter sin smag til 2021-sæsonen, hvor Tour de France begynder i Danmark.

