Riis opgiver endnu et projekt

I erkendelse af, at træningsplatformen Virtu Go aldrig vil give overskud, har Bjarne Riis og hans kompagnoner besluttet at lukke platformen

Efter lukning af koncernens to cykelhold er turen for Bjarne Riis og hans kompagnoner i Virtu Cycling Group nu kommet til at opgive drømmen om at skabe en virtuel træningsplatform, der kunne tage kampen op med giganten Zwift.

Softwareprojektet Virtu Go gennemgår i disse uger en såkaldt kontrolleret nedlukning, som betyder, at de cirka 14.000 brugere, der har tegnet abonnement, kun kan bruge platformen indtil 25. november.

Derefter lukkes platformen for privat brug og alle kræfter sættes nu ind på at få den kostbare software og den omfattende mængde data, som driver værket, solgt til en anden virksomhed, der kan se muligheder i softwaren og har midler til at videreudvikle den.

Anders Gram Simonsen og Bjarne Riis ved DM i landevejscykling i juni i år. Foto: Ernst van Norde.

- Vi har ikke oplevet den tilstrømning af kunder, som vi havde forventet, og som vi mener, vi bør have, siger Anders Gram Simonsen, der er direktør i både Virtu Go og Virtu Cycling Group.

- Det gør, at vi kigger mod andre muligheder. Selv om vi bliver ved med hver måned at investere et betydeligt beløb, vil vi ikke komme mere ind i markedet, men derimod fortsat flytte os mere og mere væk fra markedet.

Problemet for Virtu Go er, at markedet for indendørstræning domineres af en meget stor og markant spiller, der har store økonomiske muskler, nemlig Zwift.

Træning indendørs: Træningen foregår på en avanceret motionscykel eller en racercykel monteret på en stander med magnetisk kontrolleret baghjul. Cyklen forbindes til en skærm - computer, tablet eller mobiltelefon - hvorpå rytteren så kan følge en rute og se og køre med andre motionister, som befinder sig et eller andet sted i verden. De ruter, man kan vælge at køre, bevæger sig virkelighedstro gennem forskelligt terræn, hvilket afspejler sig i den belastning, softwaren ved hjælp af magnetisme lægger på pedalerne. En bjergrig rute vil kræve et hårdt tråd af rytteren, mens en flad rute gør turen mere overkommelig.

Over en halv million brugere er tillmeldt Zwift, som for nylig har opnået en vigtig blåstempling via et samarbejde med den internationale cykleunion, UCI. Platformen tilbyder sine brugere en vidt udbygget virtuel verden, hvor man kan måle sig med brugere fra hele verden på alle tider af døgnet.

Et lige så omfattende univers har Virtu Go ikke formået at opbygge, konstaterer bloggeren DC Rainmaker. Han anfører, at der har været så få aktive brugere af Virtu Go, at man sjældent fik færten af det sociale fællesskab, som disse virtuelle platforme i høj grad lever af.

Virtu Go har brugt store summer på at udvikle sin software, men selv om platformen nu lukkes ned, er pengene ikke tabt, siger Anders Gram Simonsen.

Ved VM i Yorkshire i september annoncerede UCI-præsident David Lappartient et tæt samarbejde med Zwift, som skal resultere i et officielt VM i indendørs motionscykling. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Vi har truffet en ansvarlig og rigtig beslutning. Det koster mange penge at udvikle software, men vi står ikke med et produkt, der er nul kroner værd. Det gør vi bestemt ikke, siger Anders Gram Simonsen, som tror på, at Virtu Go-platformen kan sælges.

- Der er andre ret interessante muligheder for os, siger Virtu-direktøren, som ikke ønsker at gå i detaljer på nuværende tidspunkt.

Virtu Go ApS ejes af det schweiziske holdingselskab Virtu Holding AG, Seier Capital International AG og Michael Rogers, som er tidligere flerfoldig verdensmester i enkeltstart.

Ejerkredsen i Virtu Holding AG består af Bjarne Riis og Lars Seier Christensen, som ejer hver en tredjedel, og ægteparret Jan og Helle Bech Andersen, som ejer den sidste tredjedel.

Michael Rogers har stået i spidsen for det langstrakte udviklingsarbejde i Virtu Go ApS, som ifølge de seneste to regnskaber har givet driftstab på op mod ti millioner kroner.

