Riis overrasker: Skifter til konkurrenten

Det har været på TV 2 Sporten, de cykelbegejstrede seere de seneste år har kunnet opleve Bjarne Riis som ekspert.

Men i år skal man slå over på Eurosport, hvis man fortsat vil glæde sig over den tidligere cykelstjernes analyser.

I en pressemeddelelse fortæller tv-stationen, at man har skrevet kontrakt med Riis - og at debuten er nært forestående.

- Når vi opruster på så stærke rettigheder, kræver det også eksperter, der kan fortolke og udvide begivenhederne for seerne. Og der vil Bjarne Riis som tidligere dansk Tour de France-vinder være med til at skærpe vores profil yderligere, siger Discoverys nordiske sportsdirektør Anders Antonsen.

Og Riis glæder sig. For han føler, han har meget at bidrage med.

- Personligt har jeg længe haft lyst til at prøve mig mere af i rollen som ekspert. Det er en stor udfordring for mig, som jeg med ydmyghed ser frem til. Jeg ved, jeg har en masse at byde ind med, og den viden vil jeg gerne dele med seerne. Helt overordnet glæder jeg mig bare til at lave en masse cykling, siger Bjarne Riis.

Helt nøjagtigt er det lørdag, han går i gang. Når Eurosports dækning af Giro d'Italia begynder.

Her bliver han en del af et stærkt team bestående af de tidligere kollegaer på cyklen Brian Holm, Thomas Bay og Jesper Worre.

Eurosport har rettighederne til alle tre Grand Tours i år. Ifølge pressemeddelelsen venter der seerne 2.500 timers cykling fordelt på 200 livetransmissioner fra løb verden over.

