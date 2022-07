Riis rister Jumbo-Visma: - Det er ikke et klassementshold

Bjarne Riis mener ikke, at Jumbo-Visma er et rigtigt klassementshold, når de både har Wout Van Aert, der kører efter etapesejre og pointtrøjen samtidig med, at de har Jonas Vingegaard og Primoz Roglic, der kører klassement

- Det er ikke et klassementshold.

Sådan siger Bjarne Riis om Team Jumbo-Visma i podcasten Radio Riis, hvor Thomas Riis, der er søn af Bjarne Riis har sin far med i studiet, og de to vender Jumbo-Visma-holdets kvaliteter og mangler.

Den tidligere cykelrytter mener ikke, at et hold både kan fokusere på at køre om den grønne pointtrøje og etapesejre sideløbende med, at de går efter den samlede tour-sejr.

Den tidligere sportsdirektør roser Van Aert til skyerne, og kalder ham den måske bedste rytter i verden, men er skeptisk overfor, om belgieren passer ind på Jumbo-Visma-holdet.

- Jeg har gået og stillet mig selv det spørgsmål de seneste dage, om Van Aert passer ind på det hold. Og så alligevel tror jeg, han passer, problemet er bare, at det hold ikke er et klassementshold.

Hvordan det? Spørger Thomas Riis efterfølgende sin far om.

- Jamen det er mindsettet, siger Riis og fortæller, at dengang han selv vandt Tour de France, hvor hans holdkammerat Erik Zabel også vandt pointtrøjen, var der én klar leder, og det tvivler han på, at der er på Jumbo Visma-holdet.

Læs også: Den varme Tour-kartoffel: Sandheden om Riis

Wout Van Aert har været forrygende i dette års Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Til det belgiske medie Het Laatste Nieuws fortsætter Riis i samme stil, og her sår Riis tvivl om, hvorvidt Jumbo-Visma overhovedet går efter den samlede sejr.

- Kan det fungere på den her måde? Jeg tvivler på, om de overhovedet går efter den samlede sejr. Jeg skal se det, før jeg tror det, siger Riis.

- Van Aert har allerede brugt rigtig meget energi. Hvis jeg skulle lægge en strategi for, hvordan de skulle vinde Touren, ville han få en meget stor rolle.

Cykelekspert Per Bausager har fulgt Touren tæt siden 1969, men han mindes ikke en Tour de France, der har haft den samme mængde spænding som denne. Hvis du har Tour-abstinenser, så kan du lytte til søndagens spændende episode af 'Ekstra Tour', som udover Per Bausager byder på et visit fra skuespiller Lars Bom. Cykelekspert Per Bausager har fulgt Touren tæt siden 1969, men han mindes ikke en Tour de France, der har haft den samme mængde spænding som denne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få analyseret første uge af Tour de France i Ekstra Bladets podcast Ekstra Tour herunder eller i din podcast-app