Riis-rytter plantet på sidelinjen efter styrt

LYON (Ekstra Bladet): Ved adskillige lejligheder har både danske og internationale medier opgjort antallet af ryttere, der har kontrakt med NTT Pro Cycling næste år, til fem, men faktisk er der en sjette rytter, som også er garanteret løn fra det sydafrikanske hold med Bjarne Riis ved roret.

23-årige Andreas Stokbro, som har kontrakt med holdet i både 2020 og 2021, har fra sit hjem i Valby smilet af fejlen, som senest har er begået i artikler om den svære sponsormæssige situation, holdet står i.

Det har været en af få ting, der har kunnet kalde et smil frem hos den unge rytter, for han har nu i fem uger været plaget slemt af en hjernerystelse, som han pådrog sig, da han styrtede under træning.

- Et eller andet satte sig fast i mit forhjul, og jeg røg ud over styret på hovedet og fik den her hjernerystelse, siger Andreas Stokbro til Ekstra Bladet.

- Det skete en uge før, jeg skulle have genstartet sæsonen, men det blev der så ikke noget af. Det var virkelig dårlig timing.

Andreas Stokbro fotograferet på NTT Pro Cyclings træningslejr i Spanien i januar i år. Foto: Ernst van Norde.

- Det går bedre med mig, men min krop reagerer ikke så godt, når jeg sidder på cyklen, så der går et stykke tid endnu, før jeg kan begynde at træne.

- Jeg har haft synsforstyrrelse på det ene øje, og så har jeg været meget træt. Trætheden døjer jeg stadig meget med. Det er nu mit største problem efter styrtet, siger Andreas Stokbro, som sidste år kørte på det danske prokontinentalhold Riwal-Readynez, da flere World Tour-hold viste interesse.

Han valgte NTT Pro Cycling og skrev en toårig kontrakt. Selv om Stokbro har kontrakt for næste år, bliver det ikke nødvendigvis NTT Pro Cycling, han kører for. Som det ser ud lige nu, har teamejer Douglas Ryder ikke penge til at drive holdet videre fra nytår, men Stokbro er garanteret løn.

Bjarne Riis havde ikke det store kendskab til Andreas Stokbro, før de mødtes på NTT Pro Cyclings træningslejr i Spanien i januar. Riis blev positivt overrasket over den unge sjællænder, fortalte han. Foto: Ernst van Norde.

Det bekræfter hans agent, Joona Laukka, som Ekstra Bladet har delt hotel med de seneste dage i Tour de France. Hvis ikke NTT Pro Cycling fortsætter, kan Stokbro køre gratis for et andet hold, mens han modtager sin kontraktlige løn fra Douglas Ryders selskab eller den bankgaranti, Ryder har skullet stille for at drive et cykelhold.

En gratis rytter står aldrig uden job, så Stokbro har ingen grund til at bekymre sig om det i det næste års tid.

- Det er ikke den bedste situation, holdet står i lige nu, men jeg er fortrøstningsfuld og tror på, at holdet nok skal fortsætte, siger Stokbro.

- Det er selvfølgelig godt for mig, at jeg i den her situation, hvor jeg ikke kan vise mig frem i cykelløbene, har kontrakt næste år. Så behøver jeg ikke at spekulere på det.

- Jeg regner bestemt med, at jeg skal køre for mit nuværende hold, men under alle omstændigheder er jeg sikret løn og et hold at køre for, siger Andreas Stokbro.

