Riis-sponsor laver aftale med konkurrent

GRENOBLE (Ekstra Bladet): Mens teamejer Douglas Ryder og hans måske kommende forretningspartnere Bjarne Riis og Lars Seier Christensen jagter nye sponsorer til cykelholdet NTT Pro Cycling fra årsskiftet, har en af holdets nuværende sponsorer annonceret et samarbejde med en af danskerholdets konkurrenter i feltet.

Det drejer sig om cykelproducenten BMC, som har indgået en treårig sponsoraftale med det franske storhold Ag2r.

BMC-pressechef Mélanie Leveau meddeler imidlertid, at BMC's sponsorat af NTT Pro Cycling fortsætter som planlagt til udgangen af næste år.

- Den nye aftale får ingen indflydelse på vores partnerskab med NTT Pro Cycling. Vi ønsker at øge vores synlighed på det højeste niveau, og derfor har vi i 2021 to hold i World Tour-feltet, siger Leveau til Ekstra Bladet.

NTT Pro Cycling er ejet af Douglas Ryder, som hele året har kæmpet hårdt for enten at få den japanske it-gigant NTT til at forlænge sit sponsorat eller at finde en ny hovedsponsor. Hans anstrengelser har indtil nu ikke båret frugt.

Hvad BMC's sponsorat er værd, er uvist, men det er ikke nok til at drive holdet videre uden en ny hovedsponsor. Derfor er jagten på en sponsor intensiveret.

Lars Seier Christensen har ved flere lejligheder opfordret store danske selskaber til at springe på vognen, men endnu her midt i september er der der tilsyneladende ingen sponsor, der har meldt sig.

- Jeg er realistisk omkring det, og jeg har mine tanker omkring det. Jeg kan kun sige, at det er det, jeg skal forholde mig til. Sådan er betingelserne, sagde Bjarne Riis til Ekstra Bladet for nylig som svar på et spørgsmål om, hvordan han kan opbygge et hold næste år, når der ikke er en sponsor.

