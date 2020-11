Riis stoppede: Nu overlever de

Cykelholdet NTT Pro Cycling kommer til at cykle videre på mændenes World Tour til næste år under et nyt navn.

Det ellers lukningstruede sydafrikanske hold har fået en ny navnesponsor og kan nu fortsætte med at køre på sportens højeste niveau. Det skriver holdet på sin hjemmeside.

Fra 2021 vil holdet være kendt som Qhubeka Assos.

Assos er en schweizisk virksomhed, der producerer cykeltøj.

Bjarne Riis blev tidligere i november droppet som holdets manager. Samtidig måtte Riis skrinlægge sine planer om at købe holdet sammen med erhvervsmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen.

Cykelholdet kan nu begynde at planlægge mere langsigtet. Aktuelt har holdet kun otte ryttere på kontrakt for 2021-sæsonen, men flere aftaler forventes offentliggjort i den nærmeste fremtid.

Danske Andreas Stokbro er en af de ryttere, der skal køre videre på holdet under dets nye navn.

I 2020 har også Michael Carbel og Michael Valgren repræsenteret NTT.