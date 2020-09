Riis trods pengemangel: ‘Det skal nok lykkes for os’

Bjarne Riis bekræfter, at der ikke nu er penge i budgettet til at købe ryttere og opbygge et hold til næste sæson, men han tror stadig på, at holdet kører videre

CLERMONT-FERRAND (Ekstra Bladet): Blot fem ryttere er på kontrakt næste år på det hold, der i denne sæson hedder NTT Pro Cycling. Det er enkeltstartsspecialisten Victor Campenaerts, bjergrytteren Domenico Pozzovivo og tre nyprofessionelle.

Teammanager Bjarne Riis skal bruge måske 25 ryttere mere for at få et slagkraftigt hold næste år, og listen over ryttere, som står uden kontrakt, bugner endnu af store navne, som Riis utvivlsomt gerne ville slå kløerne i.

Han har bare ikke pengene lige nu. Det bekræftede han torsdag i startbyen Chauvigny før 12. etape til Sarran.

- Jeg er realistisk omkring det, og jeg har mine tanker omkring det. Jeg kan kun sige, at det er det, jeg skal forholde mig til. Sådan er betingelserne, sagde Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

Det står klart, at it-giganten NTT’s sponsorat af holdet udløber i år, og her midt i september er der intet meldt ud om en forlængelse af sponsoratet eller indgåelse af en aftale med en ny sponsor. Hvis ikke holdet finder en sponsor, står det til lukning.

Den belgiske avis Het Nieuwsblad hævder at vide, at NTT agter at forlænge sponsoratet i et eller andet omfang, men at en række mindre sponsorer forlader skuden, som dermed stadig risikerer at grundstøde.

De oplysninger havde Riis ikke til sinds at kommentere.

- Vi har sagt det før, og senest har Lars Seier gentaget, at vi er i forhandlinger, og dem har vi ikke lyst til at kommentere. Når vi har noget konkret, skal vi nok melde ud, og indtil da må I bare blive ved med at spekulere, sagde Bjarne Riis.

Lars Seier Christensen er hans mangeårige ven og forretningspartner. Sammen med rigmanden Jan Bech Andersen har Riis og Seier indgået aftale med Douglas Ryder - ejeren af NTT Pro Cycling - om at købe en tredjedel af holdet. Det blev bekræftet med en underskreven hensigtserklæring i januar, men endnu i dag er handlen ikke effektueret.

Riis bekræftede torsdag, at trioen stadig er intakt, og at den fortsat agter at købe en andel af Ryders selskab.

Han bekræftede også, at handlen endnu ikke er en realitet, men han ser intet odiøst i, at Lars Seier Christensen alligevel i et interview med B.T. taler om, at ‘vi har mistet vores to topryttere’, og at han arbejder på at ‘samle en stærk gruppe af danske sponsorer’.

- Om vi faktisk har købt en del af holdet eller ej, gør ingen forskel. Vi har fortsat de samme intentioner, og derfor arbejder vi som et team. Det er naturligt nok, sagde Bjarne Riis.

- Jeg er fortrøstningsfuld, når det gælder holdets fremtid. Vi har stået i denne situation før, så det er os ikke helt fremmed. Vi tror på, at det nok skal lykkes for os. Vi må bare have tålmodighed.

Den situation, Riis hentyder til, er den store krise, han som teamejer løb ind i for ti år siden, da alle stjernerne på Team Saxo Bank vendte ham ryggen og sluttede sig til det nystartede luxembourgske storhold Leopard Trek.

Rytterne annoncerede deres holdskifte lige før Tour de France 2010. Riis stod da uden sponsor for 2011, og han kunne altså ikke give sine ryttere garanti for, at han overhovedet havde et hold i 2011.

Det samme er tilfældet nu.

- Situationen er, som den er, og så må vi få det bedste ud af den. Jeg kan ikke sidde og ønske mig noget, som ikke er til stede, sagde Riis.

- I det øjeblik, der er noget konkret på plads, så arbejder vi ud fra det. Det er, som det er i enhver anden virksomhed: Man må rette sig ind efter de betingelser, der er på markedet. Det er det, vi gør.

- I 2010 trådte Lars Seier til i ellevte time som sponsor med en stor sum penge, da du trak en kanin op af hatten og sikrede dig Alberto Contadors underskrift på en kontrakt. Kan du se et tilsvarende scenarie for dig nu?

- Det kan jeg ikke svare dig på lige nu, sagde Bjarne Riis.

