Riis' trumfkort udgår fra Touren med knæskade

Han var Bjarne Riis' bedste bud på en etapevinder i Tour de France og kom til løbet i topform.

Men lørdag sluttede Giacomo Nizzolos Tour før tid, da den italienske NTT-sprinter måtte udgå undervejs på etapen med knæproblemer.

Nizzolo mødte op til løbet med masser selvtillid efter at have vundet både det italienske mesterskab og EM i linjeløb få dage før starten på den franske grand tour.

Men selv om Nizzolo altså så ud til at have fart i benene, viste han det aldrig for alvor i Touren. Hans bedste resultat kom på tredje etape, som Caleb Ewan vandt efter en imponerende spurt. Her blev Nizzolo nummer tre.

Det er andet år i træk, at Giacomo Nizzolo udgår før tid i Tour de France. I 2019 skete det på 12. etape.

Bjarne Riis skal nu sætte sin lid til blandt andre Michael Valgren, Edvald Boasson Hagen og Roman Kreuziger, der ligner de bedste bud på en mulig etapevinder fra NTT i dette års Tour de France.