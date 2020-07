Riis undrer sig: - Fuldstændigt latterligt

Bjarne Riis har fuld forståelse for, at cykelsporten befinder sig i en ny virkelighed som følge af coronavirus, men NTT-manageren efterlyser ensartethed for alle hold, når det gælder håndhævelse af nye gældende reglementer

LUCCA (Ekstra Bladet): Cykelsportens popularitet skyldes i høj grad den kendsgerning, at landevejsløbene køres på offentlig vej med fri adgang for tilskuere, og at de store stjerner i start- og målområderne er meget tæt på deres fans.

Det skaber en ganske speciel og intens atmosfære, som millioner og atter millioner af fans hvert år søger til etapebyerne i Tour de France for at opleve. Tour-arrangør ASO anslår, at 12 millioner mennesker normalt klumper sig sammen langs ruten eller ved start og mål under et Tour de France.

I år bliver det på grund af coronakrisen ganske anderledes. Tv-seerne derhjemme vil næppe opleve den helt store forandring, for rent sportsligt afvikles løbet som normalt. Alt det udenom bliver imidlertid i år fuldstændigt omarrangeret med social distancering, maskepåbud, afspritning og coronatester som grundpiller.

Bjarne Riis og hans mangeårige medarbejder Christophe Desimpelaere i Villa Pacini efter træningslejren. Foto: Ernst van Norde.

Alle holdene er allerede nu i færd med at indkapsle sig i en såkaldt boble, hvortil ingen, der ikke har gennemgået de enkelte holds egen helbredsundersøgelse, har adgang.

Bjarne Riis og hans NTT Pro Cycling-hold lå i to uger frem til fredag i træningslejr i Villa Pacini i Toscana i Italien, og i den periode fik ingen, der ikke var godkendt af holdets lægestab, adgang til området.

Der var ingen interview, ingen møder med fans, ingen social omgang med folk uden for boblen.

- Vi tager det her dybt seriøst, men vi forsøger også at have en vis fleksibilitet og logik med i det. Det nytter ikke noget at opstille nogle protokoller, som gør det praktisk umuligt at arbejde, siger Bjarne Riis, som Ekstra Bladet - med gyldige Covid 19-pas og på behørig afstand - mødte i Villa Pacini, da alle ryttere var rejst hjem efter træningslejren.

Team NTT Pro Cycling på træningstur i højderne nordvest for Lucca i Toscana, Italien. Foto: Ernst van Norde.

- Vi følger de instrukser, vi får fra myndighederne. Vi er ikke hysteriske, men vi tager det alvorligt. Vi gør, hvad der giver mening og er logisk, fortæller Riis.

- Når alt kommer til alt, er vi mennesker, der skal leve og fungere i det her. Hvis verden skulle forhindre smittespredning 100 procent, så skulle vi alle gå hjem og blive der i de næste to år.

- Det er en god ting, at alle forstår, at man må tage sine forholdsregler, men vi må også samtidig holde hjulene i gang, siger Riis.

- Der er meget politik i det her. Mange beslutninger er politisk motiverede, og der er masser af politiske signaler i de retningslinjer, der bliver stukket ud. Spørgsmålet er, om tingene giver mening.

Det eneste NTT-køretøj, der permanent holdt uden for Villa Pacinis område under træningslejren, var en af de store materielvogne. Foto: Ernst van Norde.

Et eksempel, fremhæver Riis, er, at World Tour-hold som NTT Pro Cycling er blevet pålagt af den internationale cykleunion, UCI, at coronateste alle ryttere seks dage før et løb og igen tre dage før et løb.

Hver test koster holdet cirka 1000 kroner, hvorfor testningen i løbet af efteråret hurtigt løber op i et anseeligt beløb. Hold på lavere niveauer end World Tour skal imidlertid kun teste rytterne tre dage før et løb, fortæller Riis.

- Det er jo fuldstændigt latterligt. Hvis det ikke er nødvendigt for Pro Teams og kontinentalhold at teste hver rytter to gange før hvert løb, kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være nødvendigt for os, siger Bjarne Riis.

- Det er ikke logisk. Det er bare en politisk motiveret beslutning, som skal sikre, at UCI er dækket ind og kan signalere, at alt er gjort for at inddæmme smitten.

Ingen uden for 'boblen' fik adgang til Villa Pacini under NTT Pro Cyclings træningslejr. Foto: Ernst van Norde.

Riis understreger, at NTT Pro Cycling dog strækker sig vidt for at beskytte ryttere og stab. Alle teambiler og teambussen bliver for eksempel rengjort og afsprittet dagligt, mens et rengøringsteam under Touren og andre løb dagligt kører i forvejen for at rengøre og desinficere alle værelser på det næste rytterhotel.

- Det bliver en helt anderledes Tour i år, men det er så det, vi står over for. Man må tilpasse sig, og det gør vi, siger Bjarne Riis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En ny virkelighed

Sportsdirektør Lars Michaelsen får massage af soigneur Steffen Lundsgaard i parken bag Villa Pacini. Under Touren vil holdet formentlig kunne nyde en tilsvarende afsondrethed fra omverdenen. Foto: Ernst van Norde.

Tour-arrangør ASO vil i det kommende løb, som skydes i gang 29. august, opdele og i vidt omfang adskille de tusinder af mennesker, der befinder sig i og omkring løbet.

Det sker ved at etablere tre ‘familier’. Først er der ‘løbsboblen’, som omfatter ryttere, staben på holdene og løbsofficials, som nødvendigvis må opholde sig tæt ved rytterne. Strenge krav til hygiejne vil gælde for disse mennesker, hvis omgang med enhver uden for boblen vil være begrænset til et absolut minimum.

Det betyder, at fans må regne med overhovedet ikke at komme i nærheden af rytterne i år. ‘Løbsboblen’ bliver også opretholdt på hotellerne, hvor der ellers ofte har været mulighed for at møde rytterne og få autografer.

Et team på 12-16 vagter vil dagligt sikre, at den strenge adskillelse mellem ryttere og omverdenen - herunder også journalister - bliver opretholdt i start- og målbyer. Almindeligt gældende regler i Frankrig om social afstand og mundbind vil også blive håndhævet.

En anden ‘familie’ er ‘Tour de France Organisation’ bestående af alle akkrediterede til løbet - officials, journalister og samarbejdspartnere - som er til stede i flere dage ved løbet. Disse personer får kun akkreditering ved forevisning af et gyldigt Covid 19-pas og får kun adgang til områder, hvor der ikke er sammenfald med ‘løbsboblen’.

Den sidste ‘familie’ er ‘Publikum’- altså alle, der ikke er akkrediteret. De får ingen adgang til noget som helst og vil formentlig få mere ud af at se løbet på tv.

Se også: Contadors enestående bedrift

Se også: Sportsdirektør: Det er rystende

Se også: Riis er stadig ikke teamejer

Da Tourens glansbillede krakelerede - STORT