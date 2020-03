Riis vil ikke lade sig styre af coronafrygt: - Det nytter ikke at gå i panik

NTT Pro Cycling og Bjarne Riis vil ikke lade sig styre af frygt for coronavirus, men overlader det alene til myndighederne at afgøre, om cykelløb skal afvikles

Mens nyklassikeren Strade Bianche er aflyst, er nu også de italienske storløb Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo ramt af frygten for coronavirus, idet de to løb flyttes fra deres plads på kalenderen i marts og i værste fald helt må aflyses.

Samtidig har flere hold indledt en frivillig løbspause af frygt for smittefare.

Imens sidder Bjarne Riis i sin villa i Schweiz nær den italienske grænse og er sammen med sine sportsdirektører på det sydafrikanske NTT Pro Cycling i gang med at omlægge rytternes løbsprogram.

- Sandsynligheden for, at der bliver kørt løb i Italien i de kommende uger, har været ret lille i nogen tid, og det har vi brugt en del tid på at planlægge efter, siger Bjarne Riis, som i modsætning til for eksempel Astana og Ineos agter at stille til start som planlagt i ethvert løb, som myndighederne ikke lukker ned.

Bjarne Riis er løbet ind i uventede vanskeligheder her i begyndelsen af sæsonen på grund af den kinesiske coronavirus, som har spredt sig over hele kloden. Foto: Ernst van Norde.

- Vi har en rimeligt afslappet holdning til situationen. En logisk holdning. Vi følger situationen nøje, og vi har læger, der vurderer tingene, men vi er ikke som sådan specialister, når det gælder spredning af virus.

- Er der myndigheder eller organisationer, der siger, at vi ikke må køre, og at vi skal blive hjemme, så er det det, vi gør. Indtil da følger vi vores løbsprogram, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

Riis ærgrer sig over at se cykelsportens parter stå splittede i en krisesituation, selv om han anerkender, at personlighed og nationalitet kan have stor indflydelse på, hvordan man hver især oplever situationen.

- Der træffes alle mulige beslutninger til højre og venstre. Det er ærgerligt, for hvad er det, man skal gøre, når der opstår en krise? Jo, man skal holde sammen og kæmpe sammen, siger Riis.

- Folk spreder sig i alle mulige retninger, og det er forkert. Det bryder jeg mig ikke om.

- Situationen opfattes meget individuelt. Nogle er mere følsomme end andre. Det må man acceptere, men at gå totalt i panik fører ingen vegne, så det har vi her på holdet valgt ikke at gøre, siger Bjarne Riis.

- Man skal ikke medvirke til at skabe panik, men i stedet være meget bevidst om de ting, man gør. Det gør vi her på holdet.

Bjarne Riis i samtale med den norske stjernerytter Edvald Boasson Hagen på årets første NTT-træningslejr i Spanien. Coronavirussen kan drive holdet til at sende rytterne på en ekstraordinær træningslejr på grund af huller i løbsprogrammet. Foto: Ernst van Norde.

Det er åbenlyst, siger Riis, at aflysninger af store løb vil øve indflydelse på cykelsæsonen, idet ryttere må sætte sig nye mål og omlægge deres opbygning til løb senere på sæsonen. Han maner til besindelse i forhold til de mest dystre profetier om en ødelagt sæson.

- Hvordan verden ser ud om en måned, er der ingen, der ved. Vi må tage det, som det kommer, siger Riis.

- Er det her ensbetydende med, at hele cykelsæsonen bliver ødelagt? Det tror jeg ikke, det er. Den næste måned kan give cykelsporten nogle udfordringer, men dem skal vi nok overvinde, siger Bjarne Riis.

- Der er kun én ting at gøre, når situationen ændrer sig, og det er at indrette sig på den.

