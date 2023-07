Ringede til konen: - Du skal ikke komme

Bo Hamburger sætter ord på sit værste Tour minde og fortæller blandt andet om at have fransk narko-politi i hælene, efter Festina-skandalen begyndte at rulle i 1998

Som han stod der på podiet i den franske kystby Lorient, synede alt at være godt.

Bo Hamburger førte verdens største cykelløb og var i den gule trøje, i hvad der var det største øjeblik i hans karriere.

Men året var 1998, og alting var ikke godt. Cykelsporten var i knæ, og den største skandale var ved at blive rullet op, efter en bil fra cykelholdet Festina knap en uge forinden var blevet stoppet ved den belgisk-franske grænse proppet med dopingpræparater.

Skandalen bredte sig i medierne og i cykelfeltet, hvor ryttere og personale undervejs i løbet blev arresteret, afhørt og udelukket fra løbet.

Set i bakspejlet var det det værste øjeblik i Bo Hamburgers karriere. At stå på toppen og samtidig vide, at den var gruelig gal.

- De tanker, der foregik i mit hoved med at være på toppen af min karriere, men samtidig have lyst til at løbe fra det hele.

Bare bliv hjemme

Undervejs ringede han også hjem og gav konen besked på, at hun ikke skulle komme ned til Touren. Det nyttede ikke noget.

- Det var det eneste år, hvor min kone, Sanne, ikke var med. For jeg ringede til hende og sagde, at hun ikke skulle komme til Paris. Vi kommer ikke til Paris. Det her løb kommer ikke til at nå Paris, fordi vi bliver stoppet inden.

- Jeg troede, cykelsporten ville dø på det tidspunkt. Fordi det var så forfærdeligt at være i.

Skrækken for at blive snuppet fik ifølge Hamburger Casino-holdet til at stoppe med at dope sig undervejs i Tour de France i 1998.

Bo Hamburger med den gule førertrøje fra sin professionelle cykelkarriere. Foto: Kenneth Meyer

Griner i dag

I modsætning til dengang har Hamburger i dag lagt kortene på bordet.

Han har indrømmet brug af doping i løbet af sin professionelle karriere, og i dag kan han skuende tilbage godt trække på smilebåndet over, hvordan han og de øvrige cykelryttere reagerede.

- Vi var oprigtigt forurettede. Set i bakspejlet i dag, hvor jeg er meget ældre, kan jeg nærmest grine af det. Men sådan var det ikke på det tidspunkt.

Hamburger kørte i 1998 på Casino-holdet, og for at forklare hvordan det var at blive konfronteret med dopingspørgsmålet dengang, hiver Hamburger fat i en allegori.

- Jeg prøver nogle at forklare det med, at du kører 180 kilometer i timen på motorvejen, og du må kun køre 110. Men du kører i en lang række, alle foran og bag dig kører med samme fart. Så stopper politiet dig, og du får en fartbøde. Det er kun dig, der bliver taget ud, forklarer Hamburger billedligt.

Forklaringen på forargelsen er ifølge Hamburger den kultur, der herskede iblandt rytterne dengang i 1990'erne.

- Så kan folk godt sidde og sige: 'Hvorfor synes I det? Du vidste jo godt, I gjorde noget, I ikke måtte.' Men du er i en kultur, hvor du er omgivet af folk, der gør det samme som dig.

Du kan høre Hamburger fortælle om Tour de France i 1998 i videoen øverst i artiklen.