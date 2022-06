River førertrøjen af Fuglsang

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) mistede lørdag den samlede føring i Schweiz Rundt før sidste etape.

Med en syvendeplads på 7. og næstsidste etape er den 37-årige dansker nede på en samlet tredjeplads før søndagens afslutning, der byder på en enkeltstart over 25,6 kilometer.

På den afsluttende stigning kørte Sergio Higuita (Bora) fra danskeren, og colombianeren er ny mand i førertrøjen.

Geraint Thomas (Ineos) sad længe i Fuglsangs baghjul, inden han til sidst overhalede danskeren. Briten er nummer to i klassementet - to sekunder efter Higuita før sidste etape.

Jakob Fuglsang har 19 sekunder op til Higuita i den samlede stilling.

Danskeren må afgive den gule trøje. Foto: Israel - Premier Tech

Lørdagens etapevinder blev franske Thibaut Pinot (FDJ). Franskmanden var en del af et udbrud på 14 mand, der havde et forspring på tre og et halvt minut til feltet, da opstigningen mod målområdet i Malbun begyndte.

Fuglsang havde indtil da gemt på kræfterne, men sad med fremme, hvor han holdt et godt øje på de to nærmeste konkurrenter i klassementet, Geraint Thomas og Sergio Higuita.

Danskeren begyndte at røre lidt på sig og sendte et signal til konkurrenterne, da han let kørte op til Remco Evenepoel (Quick-Step), da belgieren slog et lille hul.

Oppe i frontgruppen satte Ion Izagirre (Cofidis) et angreb ind, men med to kilometer tilbage blev spanieren overhalet af den senere etapevinder, Thibaut Pinot.

Nede i favoritgruppen begyndte udskilningen, hvor der til sidst kun sad en lille håndfuld ryttere tilbage. Sergio Higuita stak væk fra Jakob Fuglsang, mens Geraint Thomas sad klæbet til danskerens baghjul.

Higuita øgede føringen, og da målstregen begyndte at nærme sig, forsøgte Geraint Thomas at komme op til den lille colombianer.

Higuita kæmpede sig i mål på fjerdepladsen med et hul på 11 sekunder til Thomas, mens Fuglsang sled sig op over toppen på syvendepladsen - 29 sekunder efter colombianeren.

Schweiz Rundt slutter søndag med en enkeltstart over 25,6 kilometer. Ruten ligger sandsynligvis bedst til Geraint Thomas, der derfor må regnes som favorit til at tage den samlede sejr.

