Røg på røven i debut

Man kan godt have en fed aften, selv om man ryger på røven.

Spørg bare Mikkel Honoré (Quick-Step), der ikke nåede mange kilometer ud på sin Tour de France-debut, før cyklen forsvandt under ham, og han gled ind i barrieren.

- Det var så glat, at man bare skred på asfalten. Jeg er selvfølgelig lidt skrammer, men det er overhovedet ikke noget, der sætter mig tilbage, siger Honoré.

Hans resultat blev selvsagt påvirket kraftigt af uheldet, men turen i asfalten var ingenlunde nok til at overskygge den historiske rundtur på hjemmebane i Danmark.

- Det er helt klart den største oplevelse, jeg nogensinde har været med til. Det var sindssygt fedt, siger Honoré.

- Jeg nød hvert pedaltråd derude. Det var den vildeste stemning. Jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt i radioen.

Nu venter 2. etape, hvor der bliver lidt mere tid til at nyde de danske fans i vejkanten. Og forhåbentlig lidt bedre vejr end tilfældet var fredag i København. Uanset hvad, ser Honoré frem mod udfordringen.

- Det er sjældent, man får chancen for at køre over Storebælt, så det glæder jeg mig til.