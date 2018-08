Rørende billede: Armstrong kommer Ullrich til undsætning

Lance Armstrong er taget til Tyskland for at besøge Jan Ullrich, der har haft nogle hårde uger

Det er når, det ser allermest sort ud, at de rigtige venner viser sig.

Og i Jan Ullrichs tilfælde lader det til, at han har en sand ven i den mangeårige rival Lance Armstrong.

Armstrong har i hvert fald delt et billede på sin Instagram, hvor han sidder hånd i hånd med Jan Ullrich.

- Så dejligt at bruge dagen sammen med denne mand. Som mange af jer ved, så elsker jeg Jan Ullrich. Han var sådan en speciel rival for mig. Han skræmte mig, han motiverede mig, og han bragte det bedste frem i mig. Ren klasse på cyklen. Spol frem til i dag, og min ven går igennem en hård tid. Jeg kunne ikke sige nej til muligheden for at komme til Tyskland og bruge nogle få dage sammen med ham. Vær sød og have Jan i jeres tanker og bønner. Han har brug for vores opbakning lige nu, skriver Armstrong.

En ganske rørende gestus fra Armstrong til en mand, han har kæmpet nogle drabelige kampe med hver eneste sommer i Frankrig.

Samtidig også lidt af en opmuntring for Ullrich, der to gange inden for kort tid har været anholdt. Først for at trænge ind til sin nabos havefest på Mallorca og siden for at mishandle en prostitueret på et luksushotel, som anklagen lyder.

