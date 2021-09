Rørende Chris Anker-hyldest

DCU-direktør Martin Elleberg Petersen fortæller, at holdet cykler for Chris Anker Sørensen ved VM

Da Ekstra Bladet ankommer til det hotel, hvor dansk cykelunion holder til, er der gang i den på parkeringspladsen. Danske ryttere og mekanikere tilser cykler og udstyr.

De franske, schweiziske og luxemburgske mekanikere gør det samme. Af og til kører en rytter forbi.

Kasper Asgreen hilser fra jernhesten. Schweiziske Stefan Küng passerer med en tung rygsæk. Inde på hotellet analyseres og snakkes der.

Det er her, Ekstra Bladet træffer Dansk Cykel Unions direktør, Martin Elleberg Petersen til en samtale om de følelser, som det store danske hold og entourage har oplevet, efter Chris Anker Sørensen på tragisk vis mistede sit liv lørdag.

DCU-direktøren Martin Elleberg Madsen foran cykel-landsholdets hotel. Foto: Henning Hjorth

Udfordrende dage

Direktøren for DCU fortæller, at det sportslige fokus har været udfordret, men at landsholdslejren gør hvad den kan, for at lade det sportslige være upåvirket.

- Det er klart, at situationen med Chris Anker Sørensen har påvirket alt, hvad der foregår hos os, men vi prøver at holde det adskilt. Det er også i hans ånd, at vi holder fokus på at køre så stærkt som muligt, siger Petersen.

Han påpeger, at der har været rig mulighed i lejren for at snakke om situationen, og at landstræner Anders Lund samt elitechefen Morten Bennekou har været åbne for at snakke med rytterne.

- Vi taler om det som et åbent emne. Hvis nogle har været påvirket eller følt sig udfordret, har vi taget det den vej fra.

- Når en ulykke som denne sker, står vi sammen og vurderer, hvordan vi håndterer den bedst muligt. Men det kan også vendes, så det modsatte sker, hvis man tænker, at rytterne kører for Chris.

Ovenpå tragedien har den danske delegation oplevet hjertevarme fra konkurrenterne. Flere medlemmer fra de øvrige deltagernationer har været henne for at hilse på danskerne ovenpå ulykken.

- De kondolerer, roser Chris og fortæller, hvad han har betydet. Det varmer, at han har fyldt så meget i cykelverdenen.