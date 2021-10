Rørende comeback: Ullrich i stort stjernetræf

Flere års kamp tilbage til et normalt liv kulminerede søndag, da Jan Ullrich stillede til start i et stjernespækket amatør-cykelløb på Mallorca

Livet har langt hen ad vejen været en nedtur for Jan Ullrich, efter han stoppede sin aktive karriere i 2006.

Vinderen af 1997-udgaven af Tour de France er efter flere hårde år, som har været præget af misbrugsproblemer, spritkørsel og overfald, tilbage i en forfatning, hvor livet igen er positivt.

Det har han fortalt i en podcast med sin ven og mangeårige konkurrent Lance Armstrong.

Ikke nok med at Ullrich har genfundet glæden i livet, så har han også fundet lysten til at deltage i hårde cykelløb.

Kørte med Contador

Søndag kørte han således et motionsløb på Mallorca, hvor startlisten ikke var fattig på pensionerede superstjerner.

Udover Ullrich stillede blandt andet Alberto Contador, Óscar Freire, Joseba Beloki og Pedro Horillo til start på den nordlige side af ferieøen, hvor det 312 kilometer lange løb blev kørt.

Feltet på 4500 ryttere blev ført an af den professionelle kvinderytter Mavi García, som er spansk mester i både linjeløb og enkeltstart. Det skriver Feltet.dk.

- Cykling er mit stof

På tærsklen til sit løb på Mallorca fortalte Ullrich, at han var fuld af forventning inden løbet.

- Cykling er mit stof. Jeg er endelig tilbage i den store cykelfamilie. Jeg er glad for at se de gamle drenge og de unge mestre, fortalte Ullrich til radsport-news via Bild.