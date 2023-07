Rørende tale: - Troede ikke på mig selv som barn

Jonas Vingegaard holdt en rørende tale på Rådhuset, hvor han blandt andet fortalte, at han som barn havde svært ved at tro på sig selv

Han har gjort det to gange i træk, men det har ikke altid været lige let for verdens lige nu største cykelstjerne.

På Rådhuset holdt Jonas Vingegaard nemlig en rørende tale, hvor han havde stor fokus på, at man altid skal tro på sig selv.

Noget som den 26-årige vestjyde ikke har gjort.

- Hvis nogen havde sagt det for fem år siden, så havde jeg ikke troet på dem.

- Sidste år blev troen på mig selv sat på prøve. På et tidspunkt tog han (Tadej Pogačar. red.) det ene sekund efter det andet.

- Det er et godt signal for, at man altid skal tro på sig selv. Det er ikke altid, at man præsterer. Det har jeg heller ikke altid gjort som barn, sagde Vingegaard, der ganske rigtigt som ungdomsrytter ikke leverede nogen store resultater.

Jonas Vingegaard fik skrevet et hav af autografer på vejen ind til Rådhuspladsen. Foto: Ekstra Bladet

Derfor sendte han også en besked til børn og unge i Danmark, der går rundt med store drømme.

- Det er til mange børn derude. Man skal altid tro på sig selv. Jeg håber også, at I andre cykelryttere kan gøre det samme. Det er også sådan, at det startede for os.

- Det har været en fantastisk rejse. Jeg er sindssyg stolt af at gøre det to år i træk. Tak, sagde Jonas Vingegaard, før salen brød ud i bifald.

Der var igen i år flot fremmøde på Rådhuspladsen. Foto: Ernst van Norde

Takker hele Danmark

Efter Vingegaards tale på Rådhuset blev det tid til den helt store hyldest på den famøse balkon.

Et gigantisk jubelbrøl spredte sig ud over København, da Tour-vinderen kom ud med armene i vejret, og da Vingegaard fik mikrofonen i hånden, lød der en kæmpe tak til hele Danmark.

- Tusind tak. Det er fantastisk, at der er dukket så mange mennesker op.

- Det har været tre fantastiske uger. Der har været så mange ude for at støtte mig. Jeg føler, at jeg har haft hele Danmark i ryggen. Det har der været på alle etaper.

- Hver dag har været en fest. Jeg får så meget ekstra energi af det. Specielt den sidste etape i Paris var vild. Det er en fantastisk sommer for mig. TAK FOR DET, afslutter han.