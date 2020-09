Rørende Tour-øjeblik: Må ikke røre kæresten

LIVE

Tour de France-rytterne er ramt af alverdens corona-restriktioner.

Tour-arrangørerne ASO har således placeret rytterne og staben omkring holdet i en boble, hvor hverken journalister, fans eller familiemedlemmer har mulighed for at komme rigtig tæt på udøverne.

Og det er bestemt ikke altid lige rar kost. Således heller ikke for Jumbo-Vismas George Bennett, der er en af den gule trøje, Primoz Roglic's, vigtigste hjælpere i bjergene.

Forleden dag, da han var på vej op ad Tour-stigningen til Peyresourde, mødte han således sin kæreste, Caitlin Fielder. Men det blev bestemt ikke et møde, som de to ønskede det

I stedet illustrererede deres møde, hvor voldsomme corona-restriktioner Tour-rytterne er ramt af.

Ikke en gang en high five blev der plads til mellem kæresterne. Du kan selv se den video, som Caitlin Fielder har lagt op på Instagram, der på en gang er både rørende, men også sørgelig.

Norsk TV2 snakkede efterfølgende med Bennett - på afstand - om det underlige møde med hans kæreste.

– Det er første gang i lang tid, jeg ser hende. Det er ikke kun under Tour de France. Det var også til træningslejre og til optaktsløb. Vi er i en boble, og det er det, vi må ofre for at køre Tour de France, siger Bennett til Norges TV 2.

Privatfoto/Caitlin Fielder

Han mener dog, at der er andre ryttere i årets Tour-felt, der har det vanskeligere end ham.

– Jeg var faktisk heldig, for jeg så se Caitlin efter Lombardiet rundt (i midten af august). Men jeg ved, at rytterne fra EF ikke har set deres familier i de sidste to måneder før Tour de France. Det kan være hårdt, men det er en del af sporten. Det er også et hårdt liv for rytternes kærester, siger Bennett.

Trek-Segafredos Tour-kaptajn, Richie Porte, er blevet far midt under Touren, men han var hverken med til fødslen af sin datter og har endnu ikke fået lov at se hende i levende live. Det må vente, til årets Tour de France er overstået.

