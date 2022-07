Rørt kæreste: - Det er fantastisk

Bag mundbindet var smilet kæmpestort.

Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, var nemlig mere end glad, efter hun havde set, hvad det danske Tour-håb havde præsteret på fredagens enkeltstart i København.

- Jeg var rigtig, rigtig spændt på grund af vejret selvfølgelig. Jeg måtte holde vejret nogle gange, for der var lige et par gange, hvor han var ved at glide. Men han reddede den.

- Da han kom over målstregen, jublede jeg. Det var fantastisk, siger hun til Ekstra Bladet.

Specielle scener

Det var da også nogle helt særlige scener, der udspillede sig ved Jumbo-Vismas holdbus efter etapen. For efter Jonas Vingegaard havde sundet sig og fået et bad, var det direkte ud og hilse på kæresten og parrets lille datter, Frida.

Jonas Vingegaard tog sig god til at se se sin familie efter fredagens etape. Foto: Claus Bonnerup

Med mundbindet var der plads til både kærlige kram og snak, mens Frida i klapvognen lå og sov ganske tungt. Mens alverdens fotografer to tog billeder af familien, stod de helt afslappet og nød hinandens selskab.

Det er ikke ligefrem alle cykelryttere, der efter etapen bruger tid på det, men sådan er det, når man hedder Jonas Vingegaard.

- Vi læner os meget op af hinanden hele tiden, og det er rigtig vigtigt for os at være tætte, selvom han er på arbejde og er afsted, fortæller Trine Marie Hansen, der også kommer til at følge sin kæreste med rundt, når han skal forsøge at bytte sidste års andenplads ud med en plads på det øverste trin i Paris.

- Hvad sagde han til dig?

- Han er rigtig glad og meget, meget tilfreds. Han havde drømt om top-10 på enkeltstarten, og det er fantastisk, at han gør det.

Den snart 2-årige datter Frida sov ualmindelig tungt, mens parret evaluerede dagens etape. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg ved jo ingenting om det (cykling, red.). Jeg synes jo, han kan vinde det hele. Men Jonas og jeg havde talt om forventningerne, og det er så tilfredsstillende. Jeg er bare glad for, at han ikke styrtede, og at han kom helskindet igennem.

Rørt over danskerne

Trine Marie Hansen var også overvældet over det, hun var vidne til i København, hvor opbakningen til Jonas Vingegaard var enorm.

- Den stemning, der er her, er helt eurofisk. Når hans navn blev nævnt, så råbte folk bare, og det føltes bare virkelig dejligt og rørende. Der er kæmpe opbakning til alle danskere, og det er så fedt.

Foto: Claus Bonnerup

Hovedpersonen selv fortalte efter etapen, at han var lidt overrasket over, hvor stærkt han havde kørt. Og spørger man hans kæreste, så kan Jonas Vingegaard stryge helt til tops i årets udgave af verdens største cykelløb.

- Jeg tror på, at han kan vinde. Han er mega stærk, og hvorfor skulle han ikke kunne det? Han er i sit livs bedste alder, hans krop er toptunet, og mentalt er han ovenpå. Jeg tror på det.

Lørdag venter der en ny hård dag, hvor Jumbo-Visma skal forsøge at holde både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard ude af problemer, når etapen starter i Roskilde og slutter i Nyborg efter en tur over Storebæltsbroen.

