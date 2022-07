Rørt Mads Pedersen: Har ofret så meget

Mads Pedersen var en voldsomt glad mand efter sejren på 13. etape af Tour de France. Nej, han var faktisk helt rørt og med fugtige øjne.



- Det er virkelig rart, Den første uge gik ikke som håbet, og nu har jeg vundet, siger Mads Pedersen til TV 2.



Flere gange var stemmen ved at knække, og da han blev spurgt til den del, var han lige så ærlig, som han plejer at være. For selvfølgelig betød det bare noget ekstra for Trek-Segafredo-rytteren at vinde sin første Tour de France-etape.



- Det er bare så meget hårdt arbejde, der ligger bag det her. Det er mange sure timer på cyklen. Det er mange sure timer af den. Det er mange ofringer i forhold til familien og konen derhjemme, lød det fra Mads Pedersen.



Han vandt etapen efter et langt udbrud og en spurt sat i gang med 300 meter tilbage. Og hele dagen jagtede han det rigtige udbrud - og fangede det.

Mads Pedersens jubel. Foto: Gonzalo Fuentes, Ritzau Scanpix

Til sidst måtte han sætte tempo for ikke at sidde tilbage med for stor en gruppe, og da det lykkedes, skulle han bare vinde spurten over Hugo Houle og Fred Wright.



- Jeg synes, at jeg havde gode ben i dag, og jeg havde mentalt overskud. Selvom jeg til tider var i tvivl om, om det var det rigtige, jeg havde gjort, når vi kun havde to minutters forspring.



Mads Pedersen havde drømt om at køre sig i gult på de tre første etaper i Danmark, men det lykkedes ikke. Derfor måtte han kigge efter andre muligheder.

Dagens etape var en af de sidste chancer for den tidligere verdensmester, hvis han skulle vinde en etape i årets Tour.



- Vi vidste, at der ikke er så mange chancer i den sidste uge. Det betyder rigtig meget for mig, at det lykkedes i dag.

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen er en del af Ekstra Bladets hold under Tour de France. Hver dag tager han Ekstra Bladets brugere med i kulisserne, og 12. etape bød på bilproblemer for danskernes hold og vild stemning fra de fremmødte danskere på Alpe d'Huez I sin videodagbog på Ekstra Bladet torsdag fortalte Mads P, at dagens etape var en, han havde sat kryds ved på forhånd. Det må man sige, han levede op til

