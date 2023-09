Rørt Vingegaard: - Gjorde det for Frida

Vi ved, at han er et kæmpe familiemenneske, og det blev endnu engang understreget med tykt efter 13. etape af Vuelta a España.

Her sendte Jonas Vingegaard nemlig en følelsesladet hilsen til sin datter Frida, som fredag havde fødselsdag.

- Jeg havde en anden motivation, da det er min datters fødselsdag i dag, så jeg ville vinde for hende, og det gjorde jeg. Det var for hende, sagde danskeren til TV 2 Sport efter etapen og fik lov til at sende en hilsen til sin datter.

- Tillykke med fødselsdagen min skat. Jeg elsker dig overalt og er ked af, at jeg ikke kan være der i dag, men jeg håber du har haft en dejlig dag, lød hilsenen, mens danskeren øjne blev helt blanke.

Nærmer sig Tour-formen

Jumbo-Visma satte sig frem med 90 kilometer til mål, da belgieren Remco Evenepoel kom i problemer, og derfra var det bare rent Jumbo-Visma-show.

Det hollandske storhold moste konkurrenterne, og Vingegaard føler sig stærkere end tidligere.

- Det er tættere på, end det har været, vil jeg sige (At ramme Tour-formen red.).

- Det er ikke helt ligesom i Touren. Jeg synes også, jeg fadede lidt til sidst. Det havde jeg nok ikke gjort i Touren, forklarede Vingegaard.