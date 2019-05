Roglic banker rivaler på indledende Giro-enkeltstart

Primoz Roglic satte en tyk streg under sin favoritværdighed i dette års Giro d'Italia, da årets første grand tour lørdag blev indledt.

På den kun otte kilometer lange enkeltstart i Bologna, der sluttede med en stejl stigning, satte sloveneren fra Jumbo-Visma-holdet konkurrenterne på plads og vandt med 19 sekunder ned til Simon Yates.

Vincenzo Nibali endte på tredjepladsen og var 23 sekunder langsommere end vindertiden.

Dermed kører Roglic også i løbets lyserøde førertrøje søndag. Han har desuden 28 sekunder ned til andre store navne som Miguel Ángel López og Tom Dumoulin.

De tre danskere i løbet - Mikkel Honoré (Quick Step), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) og Matti Breschel (Education First) - sluttede henholdsvis som nummer 32, 79 og 175.

Normalt starter forhåndsfavoritterne som nogle af de sidste på den indledende enkeltstart, men på grund af varsel om dårligt vejr tidligt på aftenen havde de fleste klassementsbejlere valgt at køre ud som de første lørdag.

Sidste års andenplads, Tom Dumoulin, var derfor den første rytter, der rullede ned ad startrampen.

Kun Simon Yates valgte at beholde sin oprindelige plads i startrækkefølgen, fordi han gerne ville have de andres tider at køre efter.

Briten kunne derfor se alle sine forventede konkurrenter i klassementet køre over stregen, lang tid før han selv skulle ud på cyklen. Deriblandt altså også Roglic, der med sin kanontid kunne sætte sig til rette i den varme stol, der er forbeholdt rytteren med den bedste tid, og vente.

Det stod nemlig hurtigt klart, at det formentlig kun ville være Yates, der kunne udfordre slovenerens tid.

Cirka to og en halv time efter at Roglic kørte over stregen, rullede Yates så endelig ud på strækningen. Uvejret udeblev, så Mitchelton-Scott-rytterens sats gav pote.

På mellemtiden ved foden af stigningen var Yates 18 sekunder efter Roglic, så briten skulle øge farten betragteligt på de sidste stejle 2,1 kilometer, hvis Jumbo-Visma-rytteren skulle skubbes af tronen.

Det lykkedes ikke for Yates, der smed et sekund mere til sloveneren på det sidste stykke mod mål.

Søndag skal rytterne ud på løbets første lange etape. Den byder på 205 kilometer fra Bologna til Fucecchio og indeholder en kategori 3- og en kategori 4-stigning inden for de sidste 50 kilometer.

