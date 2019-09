Roglic fuldender historisk triumf

Primoz Roglic gjorde søndag arbejdet færdigt.

Her rullede den 29-årige slovener over målstregen i Madrid som samlet vinder af Vuelta a España på grand tour-løbets sidste etape.

Den blev efter en massespurt vundet af Fabio Jakobsen (Quick-Step), der dermed tog sin anden etapesejr i dette års udgave af det spanske løb.

Roglic er den første slovener nogensinde, der vinder et af cykelsportens tre grand tour-løb.

Alejandro Valverde (Movistar) sluttede på løbets andenplads, mens Roglics landsmand Tadej Pogacar (UAE) fuldendte podiet.

På vej til karrierens største triumf har Roglic, der mødte op til Vueltaen som storfavorit til den samlede sejr, vundet en enkelt etape - en enkeltstart på løbets 10. etape.

Generelt har 2019 været mere end godkendt for den tidligere skihopper. Den samlede triumf i Vueltaen er Roglics 11. sejr i år, hvor det blandt andet også er blevet til samlede førstepladser i både Tirreno-Adriatico og Romandiet Rundt.

Som sædvanligt blev første del af turen ind til den spanske hovedstad brugt på paradekørsel, holdbilleder og hyggesnak i feltet, der kørte afsted i et - for professionelle cykelryttere - afslappet tempo.

De tre ryttere, der sluttede på de tre øverste placeringer i klassementet, nåede også at skåle i øl, inden der for alvor skulle køres cykelløb.

Løbet blev uofficielt givet frit, da rytterne ramte opløbsstrækningen i Madrid første gang. Med det samme forsøgte flere at stikke afsted.

Det lykkedes Daniel Martínez og Diego Rubio at slippe væk, men de to lykkeriddere blev hele tiden holdt i meget kort snor af sprinterholdene, der var opsatte på, at feltets hurtigste ryttere skulle afgøre etapen imellem sig.

Med syv kilometer tilbage var Martínez' og Rubios eventyr slut, og så startede positionskampen i feltet.

Som ventet blev det hele afgjort i en massespurt, og her var den hollandske mester i linjeløb, Fabio Jakobsen, hurtigst foran Sam Bennett og Szymon Sajnok.

