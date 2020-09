Roglic ruster sig til forsvar på vild kongeetape

Der bliver Tour de France-premiere på en drabelig opkørsel, når feltet onsdag når til foden af Col de la Loze, som agerer målbjerg på 17. etape.

Vejen til toppen blev anlagt sidste år, og de ryttere, der har prøvekørt bjerget, taler nærmest med ærefrygt om den 21,5 kilometer lange klatretur.

Blandt andre Primoz Roglic, der indstiller sig på en barsk dag i forsvarsposition for den gule førertrøje.

- Etapen bliver sikkert sjov at kigge på. Jeg forventer konstante angreb på den afsluttende stigning. Det er kongeetapen med løbets højeste stigning, siger Roglic.

Først skal rytterne over velkendte Col de la Madeleine, endnu et bjerg uden for kategori.

Umiddelbart efter nedkørslen begynder man så småt at tage hul på Col de la Loze, der fører feltet op i tynd luft og 2300 meters højde.

De sidste fem kilometer beskrives endda som ekstremt stejle.

- Det bliver ganske enkelt vanvittig hårdt de sidste kilometer. Der bliver kamp for hvert sekund, siger Primoz Roglic.

Der er lagt op til endnu en slovensk duel mellem ham og Tadej Pogacar. De to har indtil videre lignet de to stærkeste i bjergene.

- Tadej er tættest på, og vi skal holde et skarpt øje med ham. Vi forventer, at han vil forsøge at angribe. De øvrige vil formentlig også holde øje med hinanden.

- Alle ved, hvad der venter på den sidste stigning. Den er super hård, siger Primoz Roglic, der selvsagt er tilfreds med, at tirsdagens 16. etape blev en rolig omgang for favoritfeltet.

Først til allersidst forsøgte Pogacar med et halvhjertet angreb, der ikke førte nogen vegne.

- Det var igen en god dag for os. Alt var under kontrol, konstaterer Primoz Roglic.