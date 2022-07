Roglic satte selv skulderen på plads

Ekstra Bladets cykelkommentator Michael Rasmussen vurderer den spændende 5. etape af Tour de France. Undervejs prisgiver den tidligere cykelrytter, at Jonas Vingegaard begrænsede sit tidstab.

Primoz Roglic tabte ikke blot næsten to minutter til sin rival og landsmand Tadej Pogacar i Tour de France. Hans styrt på 5. etape kommer givetvis til at sætte sig sine spor i de kommende dage.

Omkring 30 kilometer fra mål kolliderede sloveneren med en løbsk halmballe, og måtte forslået kæmpe sig igennem resten af etapen.

- Han rev skulderen af led, men satte den selv på plads. Det er selvfølgelig ikke rart. Han slog også sin hofte og ryg, men han er en hård fyr.

- Jeg er ikke læge, men han virkede nogenlunde okay, siger Frans Maassen, der er en af Jumbo-Vismas sportsdirektører.

Roglic røg i asfalten, kort efter at Jonas Vingegaard havde haft tabt kæden. Dermed var begge Jumbo-Vismas kaptajner væk fra favoritgruppen, hvor Pogacar skruede tempoet i vejret.

Mens Vingegaard til sidst nøjedes med et tidstab på 13 sekunder, tabte Roglic 1 minut og 55 sekunder. Sportsdirektøren er dog naturligvis ikke klar til at afskrive den ene af sine to kaptajner allerede.

- Det er for tidligt. To minutter betyder ikke, at Touren er tabt.

- Det er selvfølgelig ikke godt, men sådan er cykling. Det var en hektisk dag, og det viste sig ikke at være den bedste dag for os. Men der er stadig lang vej til Paris, siger Frans Maassen.

Han er i øvrigt heller ikke imponeret af Jonas Vingegaards let paniske reaktion, da han tabte kæden.

Danskeren bad om tårnhøje Nathan van Hooydoncks cykel, med det resultat at han kort efter måtte skifte igen.

- Det var ikke den rigtige beslutning. Han skulle have haft Sepp Kuss' cykel. Det kunne helt sikkert have været bedre. Men i kampens hede er det ikke altid, man træffer den rigtige beslutning, siger Frans Maassen.

Simon Clarke fra Israel-Premier Tech vandt 5. etape.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Vingegaard afviser prompte: - Vi er stadig to

Legenden jubler over Tour-chok

Nicki Sørensen jubler: Allerede en succes

--------- SPLIT ELEMENT ---------