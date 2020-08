Roglic slår til i Tour de France-test

Nogle af cykelsportens største navne har de seneste tre dage testet sig selv ved Tour de l'Ain forud for den udskudte udgave af Tour de France.

Her har én rytter, den 30-årige slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma), sendt en kraftig advarsel til resten af feltet. Søndag tog han således anden etapesejr i træk, og han sikrede sig dermed også den samlede sejr i løbet.

Søndagens etape var 145 kilometer lang og bød på tre hårde bjerge.

Etapen sluttede på det 17,3 kilometer lange Col du Grand Colombier, der også er en del af ruten ved årets Tour de France.

I løbet af Tour de l'Ain har Roglic kørt hurtigere end blandt andre sidste års Tour de France-vinder, Egan Bernal (Ineos). Den 23-årige colombianer ender som nummer to foran landsmanden Nairo Quintana (Arkea-Samsic).

Jumbo-Visma ankommer efter planen til Tour de France med et usædvanligt stærkt mandskab. Foruden Roglic råder holdet blandt andre også over de to stærke hollændere Steven Kruijswijk og Tom Dumoulin.

Tour de France, der er blevet udskudt på grund af coronapandemien, står til at blive skudt i gang 29. august. Sidste etape køres 20. september.

Også de to andre store etapeløb, Giro d'Italia og Vuelta a España, er blevet udskudt og skal køres i løbet af efteråret.

Se også: Rørt til tårer: - Aldrig set lignende

Se også: Stærk præstation på kongeetape

Se også: Giver grådkvalt interview efter skræk-ulykke