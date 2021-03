Roglic suveræn i Paris-Nice

Sloveneren Primoz Roglic snuppede fredag endnu en etapesejr i Paris-Nice og øger dermed forspringet i den samlede stilling.

På den kuperede 6. etape spurtede han sig til sejr foran et stort felt, da det fik opad frem mod målstregen.

Stjernen fra Jumbo-Visma vandt også løbets 4. etape.

En stærk gruppe med Victor Campenaerts, Aleksej Lutsenko, Kenny Elissonde og Jonathan Hivert havde tidligere på etapen været på eventyr.

De nærmede sig et forspring på tre minutter med 50 kilometer til mål, men særligt Jumbo-Visma-holdet trak i feltet for at køre kvartetten ind.

Med 30 kilometer tilbage begyndte forspringet at smuldre og to minutters afstand blev hurtigt mindre end et, og med omkring 15 kilometer tilbage var det slut.

Kenny Elissonde opgav dog ikke, og sammen med Jonas Rutsch stak han afsted og opbyggede et forspring op til 20 sekunder ved porten til de sidste 10 kilometer.

Den noget trætte Elissonde var dog ikke indstillet på at tage føringer, og med tre kilometer tilbage blev han opslugt af feltet, mens Rutsch gav den et skud alene.

Feltet var dog over ham med præcis en kilometer tilbage. Roglic satsede på en lang spurt, og han holdt hjem foran Christophe Laporte (Cofidis) og Michael Matthews (Sunweb) på de næste pladser.

Roglic scorede bonussekunder og fører nu samlet med 41 sekunder til tyske Maximilian Schachmann (Bora) på andenpladsen.

Magnus Cort (EF) var på forhånd udset til at have gode chancer på etapen, men han var ikke til stede helt fremme i afgørelsen.

Paris-Nice slutter på søndag.

