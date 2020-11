Roglic tæt på Vuelta-sejr

Alt tyder på, at sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kan lade sig hylde som vinder af Vuelta a España, når cykelrytterne søndag krydser løbets sidste målstreg i Madrid.

Roglic var ellers i store problemer på de sidste kilometer af lørdagens etape, hvor begge hans nærmeste rivaler, Richard Carapaz (Ineos) og Hugh Carthy (EF), gav ham baghjul.

Mens David Gaudu (FDJ) tog etapesejren, forsvarede Roglic sig længere bagude i en indædt kamp for at undgå en gentagelse af Tour de France, hvor han mistede en tilsyneladende sikker sejr på næstsidste etape.

Og med en kraftanstrengelse lykkedes det ham at begrænse tidstabet, så han går ind til sidste etape med et forspring på 24 sekunder til Carapaz. Carthy er yderligere 23 sekunder efter.

Den 135 kilometer lange sidste etape burde ikke umiddelbart volde de store kvaler, så der er lagt op til, at Roglic for andet år i træk kan lade sig hylde som Vuelta-vinder.

Størstedelen af 17. etape var præget af et kæmpestort udbrud bestående af mere end 30 ryttere, der fik lov at køre tidligt på dagen.

Gruppen blev dog mere og mere decimeret, efterhånden som kilometerne gik, og sværhedsgraden steg, og ved foden af den afsluttende stigning havde Ion Izagirre, Mark Donovan og Gino Mäder skilt sig ud.

Til gengæld var der i første omgang fred og ro blandt favoritterne, der tydeligvis ikke bekymrede sig om etapesejren. Det handlede kun om at rive førertrøjen af Roglic.

Jumbo-Visma-holdets malende tempo holdt længe rivalerne i ro. Først fire kilometer før mål kom det første attentat på førertrøjen, da Carthy og Carapaz forsøgte at køre væk.

Sloveneren var vågen, men Carapaz var ikke færdig. Kort efter tog han på udflugt igen, og denne gang kom der hul.

Dermed var der lagt an til et vildt forfølgelsesløb, hvor Roglic skulle forsvare sit 45 sekunders forspring i kampen mod den klatrestærke ecuadorianer.

På det tidspunkt havde Gaudu længere fremme sagt farvel til sine to konkurrenter, og franskmanden kørte alene over stregen til sin anden etapesejr i løbet.

Godt to et halvt minut senere knoklede Carapaz sig i mål, men det var altså lige akkurat ikke hurtigt nok til at erobre den samlede føring.