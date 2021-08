Roglic tager førertrøjen i Vueltaen

For lidt over to uger siden blev Primoz Roglic (Jumbo-Visma) olympisk mester i enkeltstart, og sloveneren har ikke glemt, hvordan man skærer en tidskørsel siden.

Lørdag vandt Primoz Roglic første etape af Vuelta a España i Burgos, hvor sæsonens sidste grand tour åbnede med en syv kilometer lang enkeltstart.

Dermed kan den dobbelte forsvarende vinder iklæde sig løbets røde førertrøje.

Roglic vandt i tiden 8 minutter og 32 sekunder, hvilket var seks sekunder hurtigere end spanieren Alex Aranburu (Astana) og otte sekunder hurtigere end landsmanden Jan Tratnik (Bahrain).

Første dansker på ruten var 23-årige Andreas Kron (Lotto Soudal), der debuterede i en grand tour.

Den talentfulde dansker er ikke specialist på enkeltstarter, men leverede en flot præstation. Han sluttede etapen på en 57.-plads og kan nu se frem til de næste etaper, der passer ham bedre.

Magnus Cort (EF) imponerende til gengæld ikke på enkeltstarten. Han har ellers kørt nogle fremragende tidskørsler i år, men lørdag blev det blot til en 64.-plads.

Den tidligere U23-verdensmester i enkeltstart Mads Würtz Schmidt (Israel) fik heller ikke en god start på Vueltaen med en 60.-plads.

Undervejs på enkeltstarten skulle rytterne op af en mindre stigning på omkring to kilometer, der steg med 3,4 procent i snit og samtidig havde bjergpoint til hurtigste mellemtid på toppen.

Dermed skulle bjergtrøjen allerede uddeles lørdag, og da stigningen sluttede efter blot 2,5 kilometer på ruten var der flere ryttere, der brugte alle kræfter for at få den bedste mellemtid.

Hurtigste mand viste sig at være bjergrytteren Sepp Kuss (Jumbo-Visma), der med en mellemtid på 3 minutter og 42 sekunder kan iklæde sig bjergtrøjen søndag. Han sluttede enkeltstarten som nummer 12.

Søndag venter en flad etape på 167 kilometer, der også slutter i Burgos.