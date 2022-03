Roglic trodser tunge ben og vinder Paris-Nice

Primoz Roglic var i sjældent besvær, da cykelløbet Paris-Nice søndag blev afgjort med en bjergetape.

Jumbo-Visma-kaptajnen blev sat under pres af Simon Yates (BikeExchange) på løbets sidste stigning, men med fornem hjælp af Wout van Aert forsvarede Roglic sin førertrøje og vandt Paris-Nice for første gang i karrieren.

I 2021 smed Roglic sejren på sidste etape efter et styrt.

Selv om Yates' angreb ikke var nok til den samlede sejr, fik briten dog en etapesejr med hjem ud over andenpladsen i klassementet. Han vandt 8. etape foran Van Aert og Roglic.

Søren Kragh Andersen kom ind i en efterfølgende gruppe og blev nummer fem på etapen.

Paris-Nice går under kælenavnet 'Løbet mod Solen', men søndag var det regnvejr og skyer, der prægede etapen.

Det satte dog ikke en stopper for godt cykelløb. Fra start blev der kørt aggressivt og et udbrud fik aldrig lov for alvor at komme af sted.

Det skyldtes især, at Primoz Roglic og hans Jumbo-Visma-hold kontrollerede etapen benhårdt.

Og allerede halvvejs på etapen på dagens tredje ud af i alt fem stigninger havde Jumbo-Visma tyndet gevaldigt ud i feltet.

Da Daniel Felipe Martinez (Ineos) på fjerde stigning også viste sig i angrebshumør og eksploderede feltet, var der pludselig kun fem ryttere i front, inden turen op af Col d'Èze. Primoz Roglic i førertrøjen, hans holdkammerat Wout van Aert, Nairo Quintana (Arkea), Simon Yates og Daniel Felipe Martinez.

Martinez så velkørende ud, men på nedkørslen hen mod den sidste stigning punkterede han og forsvandt fra de forreste. Han lykkedes dog med at forsvare sin samlede tredjeplads.

På Col d'Èze viste Simon Yates sig at være stærkeste mand, da han relativt nemt kørte væk. Roglic var tydeligt i problemer for første gang i løbet og var 25 sekunder efter toppen.

Men med et forspring på 47 sekunder i banken og hjælp fra Wout van Aert på først stigningen og derefter nedkørslen til Nice lykkedes det Roglic at forsvare sin førertrøje.

Simon Yates fik dog en flot etapesejr ud af anstrengelserne. Det var hans første sejr i 2022.