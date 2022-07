Roglic udgår af Tour de France

Tour de France-feltet er blevet en kæmpestjerne fattigere.

Primoz Roglic stiller ikke til start på Tourens 15. etape.

Det oplyser Jumbo-Visma på Twitter, og holdet har delt en hilsen fra den slagne profil.

'For at give mine skader lov til at hele ordentligt, har vi besluttet, at jeg ikke stiller til start i dag. Jeg er stolt af mit bidrag til den nuværende situation, og jeg stoler på, at holdet vil køre vores gule og grønne ambitioner i hus. Tak til alle for jeres store støtte', siger Roglic.

Dermed står det klart, at Jonas Vingegaard og resten af det stjernespækkede Jumbo-Visma-mandskab har mistet en holdkammerat.

En slovensk rytter, der har kæmpet med skavanker og skader i årets Tour, men også en rytter, der har vist sig at være en god støtte og måske den vigtigste hjælper for Vingegaard i hans jagt på at vinde verdens største cykelløb.

Primoz Roglic om hvem der vinder Tour de France: - Den bedste, mig. Sådan blev det ikke helt alligevel.

Forud for Tour de France var Roglic spået til at skulle køre med om den gule trøje i en delt kaptajnrolle med danskeren, men undervejs har det stået klart, at Vingegaard er Jumbo-Vismas stærkeste klassementsrytter.

Sloveneren kyssede asfalten tidligt i løbet, hvor han slog sin skulder led på 5. etape, og det er blandt andet smerter fra det styrt, han har lidt under siden.

Sidste år styrtede Roglic på 3. etape og udgik på 8. I 2020 blev han nummer to i klassementet efter 11 dage i gult.

