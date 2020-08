Rolf er rasende: - Det er en skandale

Den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen kan ikke forstå, Trek-Segafredo ikke kører for verdensmesteren Mads Pedersen på dagens 3. etape af Tour de France

Den danske verdensmester Mads Pedersen leverede et flot resultat på 1. etape af årets Tour de France, hvor han spurtede sig til en andenplads mod feltets hurtigste sprintere.

Det kommer dog ikke til at gentage sig på 3.etape, hvor der igen er lagt op til, at feltets hurtigste sprintere skal køre om etapesejren.

Det fortæller han selv i et interview til TV2 Sport.

Mads Pedersen skal i stedet agere som 'leadout man' for holdkammeraten Edward Theuns. Det er TV2 Sports cykelekspert cykelrytter Rolf Sørensen bestemt ikke begejstret for.

- Jeg synes sådan set, at det er en skandale. Det er ikke, fordi det er en dansker. En mand i VM-trøjen, som vandt en spurt i Polen Rundt, slog de hurtigste og som blev nummer to på 1. etape af Touren. Og han har VM-trøjen på. Så er der kun én mand, der skal køres for, og det er Mads Pedersen, siger Rolf Sørensen til TV2 Sport.

Artiklen fortsætter under billedet:

Kun Alexander Kristoff kunne slå Mads Pedersen i spurten på 1. etape. Det gav nordmanden den gule føretrøje og Mads Pedersen den hvide ungdomstrøje. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen kørte sig med andenpladsen på 1. etape i løbets hvide trøje, der gives til den bedst placerede rytter på under 26 år i det samlede klassement.

Selvom slog mange af de bedste sprintere på 1. etape og kun blev slået af norske Alexander Kristoff, så får Mads Pedersen altså ikke mulighed for at tage en sejr mere i den regnbuefarvede VM-trøje i dag.

Australske Caleb Ewan endte med at vinde 3. etape:

Se også: Australsk kanonkugle sejrer i massespurt

Mads Pedersen laver hver dag video-dagbog, som du kan se her på Ekstra Bladet efter hver etape.

DAGBOG: - Måske sker det aldrig igen

Lige ved og næsten: ‘Der er en smule skuffelse i mig’

Skal af med trøjen i år