Rolf Sørensen advarer Vingegaard: Pas på

Kritikken har haglet ned over arrangørerne af dette års Vuelta a España. Men i gårsdagens etape blev fokus fra en stund fjernet fra forholdene, rytterne cykler under.

For med 32 kilometer igen af gårsdagens etape var Jumbo-Visma-rytteren Primoz Roglic involverede i et styrt.

Efterfølgende viste tv-billederne, hvordan Jonas Vingegaard hurtigt var over de andre hold for at få dem til at sænke farten, så hans holdkammerat og med-kaptajn ikke røg for langt bag ud.

Jonas Vingegaard kom på 2. etape i mål med favoritterne. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Den danske superstjerne var blandt andet i diskussion med både INEOS Grenadiers-lejren og en rytter fra Alpecin-Deceuninck.

Til TV 2 Sport fortæller Rolf Sørensen, at man skal træde varsomt, når man træffer sådanne beslutninger.

Annonce:

- Det er superfint, at han (Vingegaard, red.) bliver autoritær og begynder at hjælpe med, men uha ... man skal også passe på med de beslutninger, man tager, siger Rolf Sørensen og henviser til, at rytterne har forskellige dagsordener.

- Det må de også forstå (Jumbo-Visma, red.) - at Alpecin-Deceuninck har et cykelløb, de skal have afviklet, siger han til mediet.

Uvejret og sigtbarheden var skrækkelig i Barcelona lørdag aften. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Stor kritik

Det vil være synd at sige, at de første etaper af Vuelta a Españas har kørt lige efter bogen.

Kritikken er haglet ned over arrangørerne. Efter 1. etape kaldte den danske cykellegende Brian Holm beslutningen om at køre så sent for 'fuldstændig vanvid’, mens også flere ryttere revsede forholdene.

Til blandt andre Nieuwsblad kaldte den forsvarende vinder Remco Evenepoel forholdene for en ’direkte skændsel’.

- Du kan ikke ændre regnen, men du kan ændre tiden. Her er lyst hele dagen, og så kører vi i mørke. Vi går allerede til grænsen som professionelle cykelrytter, vi tager allerede risici for at vinde, og disse forhold var virkelig forfærdelige at køre i.

Annonce:

- Det var meget mørkt og skræmmende. Alle vil kritisere mig igen - men sådan er det. Arrangørerne skal tænke på vores sikkerhed, sagde han efter etapen.

Bonus-vanvid

Og 2. etape, der blev kørt søndag, var også på grænsen til det skandaløse.

Nedbør, pludselige ændringer af slutningen af etapen, så klassementstiderne blev målt ni kilometer fra målstregen og en katastrofal video på det sociale medie X, der viser, hvordan fremmødte fans blev bedt om at vise deres optagelser fra passagen ved ni kilometer, hvor rytterne krydsede, så de kunne få styr på bonussekunderne, har mødt stor kritik.

Og først efter længere tids venten stod det klart, at den italienske EF-rytter Andrea Piccolo overtog førertrøjen fra Lorenzo Milesi.

Til Wielerflits satte EF-rytteren selv ord på vanviddet efter etapen.

- Vi ved heller ikke noget endnu. Måske tog jeg den røde (førertrøje, red.). Det ville være utroligt. Det var en meget hård dag i regnen, men jeg gav alt. De sidste ni kilometer blev neutraliseret, så det var afslutningen for mig.

Det var den danske Lotto Dstny-rytter, der stak af fra feltet og kørte først over stregen som vinder af anden etape af Vuelta a Espana. Læs mere om præstationen her.