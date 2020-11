Rolf Sørensen har mistet sin far, Jens Sørensen, der er gået bort i en alder af 79 år.

Den tidligere rytter, der særligt markerede sig inden for banecykling, var en del af den danske OL-trup i 1960, hvor han kørte holdforfølgelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rolf Sørensen, men han har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at udtale sig om faderens død.

På sin Facebook-profil mindes den tidligere danske cykelrytter Per Bausager afdøde Sørensen, som fulgte sin søn tæt på vej mod karrierens store bedrifter.

- Det var på mange måder en kæmpe, der faldt, da Jens Sørensen i går aftes (lørdag, red.) forlod denne verden. Jens var en urkraft, både fysisk og som personlighed. Han havde gennemslagskraft, og han fik udrettet de ting, han satte sig for, skriver Per Bausager.

Det gjaldt både store og små bedrifter. En af dem fremhæver Bausager i selvsamme Facebook-opslag.

Her beskriver han, hvordan Jens Sørensen i 1996 sad fast i trafikken og derfor ikke kunne nå frem målområdet under Flandern Rundt, hvor Rolf havde kurs mod triumf.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Men han ville ikke gå glip af sønnens store sejr, og i mangel af bedre muligheder forlod den entusiastiske far bilen og løb over en pløjemark for at se det sidste af løbet hos en ukendt bondemand. Faderen nåede frem i tide, og sønnen nåede målstregen som den første.

- Du skal nok vinde, det skal nok gå, du skal nok vinde, messede han. Især når jeg tvivlede på mig selv, var han der hele tiden til at snakke mig på bedre tanker. Nogle gange stod han også og råbte og skreg på sidelinjen til cykelløb, og der var jeg faktisk slet ikke pinlig over ham, som man ellers nok ville have været normalt, har Rolf Sørensen tidligere sagt om faderen i et interview med liebhaverboligen.dk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rolf Sørensen og faderen Jens Sørensen får et kram under Giro d'Italia i 2002. Foto: Claus Bonnerup

Hvor karrieren bød på store opture, har Rolf Sørensen i den seneste tid befundet sig i en hård periode af sit liv.

9. oktober kunne den tidligere OL-sølvvinder åbenhjertig fortælle, at han ville gå i behandling for et alkoholproblem, og at han samtidig stod foran en skilsmisse med konen Susanne.

- Min familie har altid støttet 110 procent op om mit virke som både professionel cykelrytter og efterfølgende tv-personlighed. Susanne har på imponerende vis passet både familie, hjem og sit eget travle job, da mine job altid har krævet utrolig mange dage væk fra hjemmet, lød det fra Sørensen til Ritzau.

Trods de svære omstændigheder gjorde den populære ekspert comeback bag mikrofonen hos TV2, da der blev kørt Flandern Rundt 18. oktober.