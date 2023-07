Rolf Sørensen: - Hvad laver Vingegaard?

På trods af sit uskyldige ydre bliver det yderst modbydligt, når Tour-feltet skal over Col de Marie-Blanque på femte etape. Kyllingen har kørt stigningen forud for etapen

Det var ikke for at køre leadout for Wout van Aert, selvom mange belgiere nok gerne havde set det.

Den belgiske Jumbo-Visma-stjerne var nemlig hverken i hjulet eller et par ryttere bag Jonas Vingeaard, men sad endnu længere tilbage i feltet.

Med fire kilometer igen lå Jonas Vingegaard i anden position under tirsdagens Tour de France-etape, og der blev den danske stjerne, indtil der blot var halvanden kilometer til mål, og sprinterne satte endnu mere fart, hvorefter Vingegaard naturligvis faldt lidt tilbage.

Vingegaards position som næstforrest i feltet fik et smil frem hos TV 2-ekspert Rolf Sørensen under kommenteringen.

- Hvad laver han, Vingegaard? Det kan han altså godt finde ud af det her.

- Han håber på, at der kommer huller.

Rolf Sørenen var overrasket over Vingegaard. Foto: Jonathan Damslund

Mindre risiko for styrt

Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen forklarer, hvorfor Vingegaard valgte at sidde så langt fremme.

Annonce:

- Hvis han kan sidder deroppe, og det er nogenlunde gratis, er der ingen grund til at begynde at falde ned. Det kan være lige så sikkert at holde positionen, fordi han ved godt, at omme bagved er det et helvede på jord. Jo længere tid, at han kan holde sig der, giver det rigtig god mening.

- Der er ingen grund til at hive i bremsen. Det er bare sådan, at jo flere ryttere, der er foran, jo større risiko er der for at styrte.

Etapen blev vundet af sprinter Jasper Philipsen.

Onsdagens etape er Tourens første bjergslag. Undervejs er der en stigning uden for kategori, mens etapens sidste bjerg Col de Marie Blanque er en kategori 1-stigning.