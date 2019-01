Rosas svigersøn knuste Contadors tid på bjerget: Nu bliver han prof

Farvel til havnen i Hanstholm: Nu skal Rosa Kildahls svigersøn, den nyprofessionelle cykelrytter Jonas Vingegaard, køre for Hollands storhold

Ingen skal komme og sige, at Jonas Vingegaards karriere er kørt i fisk.

Det nye navn i den fortsat voksende danske brigade af landevejens hårde halse har vendt morgenjobbet på havnen i Hanstholm ryggen efter at have slæbt både fiskekasser på auktionen og fileteret fisk.

Stortalentet har som den godt fem år ældre ven fra nabosognet, Michael Valgren, fulgt efter de tusindvis af trækfugle, som hvert år på vej sydover gør et stop ved Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne, i det nordvestlige hjørne af Jylland.

I denne afkrog i den nordlige ende af Danmarks første nationalpark Thy gemmer der sig en usædvanlig succeshistorie.

Mens årets vinder af Amstel Gold Race, Michael Valgren, har haft penge nok til at slå sig ned i millionærparadiset Monaco, har Jonas Vingegaard valgt at tilslutte sig den fortsat voksende danske cykelkoloni i Girona med Pyrenæerne i baghaven i det nordøstlige hjørne af Spanien nær grænsen til Frankrig.

Det er her, at Magnus Cort, Mads Würtz og andre prof-danskere har slået sig ned.

Så fremover vil det nok ikke blive 'hjemme' i Thy, men på landeveje rundt omkring i den store verden, at de to thyboere i fremtiden mødes til diverse World Tour-løb.

Jonas Vingegaard træner ud fra Glyngøre. Foto: Claus Bonnerup

For nogle år siden fulgtes Michael Valgren og Jonas Vingegaard ad fra Østerild og nabobyen Hillerslev til klubtræning i Thisted i Thy Cykle Ring, og siden hen har de trænet sammen, når muligheden har budt sig.

Mens Michael Valgren skal cykle for det sydafrikanske mandskab Dimension Data, har Jonas Vingegaard forladt det Skive-baserede ColoQuick mandskab for i de næste to år at være en del af det hollandske storhold, LottoJumbo, tidligere Rabobank.

Når man som Jonas Vingegaard også hedder Rasmussen til efternavn, var et af de første spørgsmål fra diverse medarbejdere omkring holdet, om han var i familie med den udstødte Rabobank-rytter Michael Rasmussen.

Da Jonas Vingegaard allerede er sat i bås som bjergrytter, ser han frem til en dag at skulle servicere holdets to store stjerner, den tidligere skihopper Primoz Roglic og Steven Kruijswijk, henholdsvis samlet nr. 4 og nr. 5 i 2018-udgaven af Tour de France.

Den danske bjergrytter skal blandt andet køre sammen med stjernerne Roglic og Kruijswijk. Foto: Claus Bonnerup

- Selv om jeg er placeret i bjerggruppen, bliver der ingen Grand Tours (Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a Espana, red.) til mig i den første sæson, fortæller Jonas Vingegaard.

- Jeg er sat i lære med fem andre nyprofessionelle, og det kan tidligst komme på tale, at jeg skal køre med i de store efterårsløb i Italien.

- Ellers er det meningen, at jeg læres op i nogle af de 'næststørste' løb som f.eks. Critérium du Dauphine, Polen Rundt, Kina Rundt og tilsvarende løb, fortæller Jonas Vingegaard over en kop kaffe under en lynvisit for nogle uger siden i Aarhus.

Han var hjemme og vende for at besøge kæresten, inden han smuttede videre til Girona til træning, før han senere skulle møde ind i LottoJumbos træningslejr i den nærliggende by, Lloret de Mar.

Derfra gik turen tilbage til Holland til den store præsentation i Veghel nord for Eindhoven i det sydlige Holland, hvor det blev officielt, at Lotto 'smides' væk, hvorefter supermarkedskæden Jumbo vil få den norske it-virksomhed Visma som co-sponsor..

Selv om kontrakten først blev meldt ud omkring 1. august, var kontrakten forhandlet på plads midt i juni.

Hurtigere end supernavne

Sportsdirektøren Grischa Niermann blev svært interesseret, da han hørte om Jonas Vingegaards tid på det spanske bjerg. Her flyver han om kap med jyske vindmøller. Foto: Claus Bonnerup

Det var ikke Jonas Vingeaard, som det hollandske mandskab i første omgang var interesseret i.

Således ringede en af sportsdirektørerne Grischa Niermann til ColoQuick-bossen, den tidligere VM-rytter Christian Andersen, for at høre om et andet stortalent, Julius Johansen.

Der blev spidset ører, da Christian Andersen begyndte at fortælle om Jonas Vingegaard, som i det tidlige forår under en træningslejr i det sydlige Spanien satte ny uofficiel rekord på den 6,39 km lange, berygtede stigning, Coll de Rates.

Her kørte Jonas Vingegaard op i tiden 13 minutter og to sekunder, som var 12 sekunder hurtigere end World Tour-stjernen, Tejay van Garderen, USA og BMC, hidtil bedste tid ifølge app'en Strava.

Her kan man læse, at Richie Porte, Australien og BMC og den nu pensionerede Alberto Contador, Spanien, også har fået noteret tider dårligere end den ny-professionelle dansker.

Interessen for Jonas Vingegaard blev ikke mindre efter en samlet femteplads i det gamle storløb, Fredsløbet.

Hjerte i særklasse

LottoJumbo fik bekræftet, at man havde fundet en usædvanlig dansker, da Jonas Vingegaard iklædt førertrøjen efter sejr på bjergprologen blev pillet ud af løbslægen fra det store italienske U 23-etapeløb, Giro della Valle d'Aosta på grund af svimmelhed efter et voldsomt styrt.

Selv om der er nogle stykker, som på de sociale medier stillede spørgsmål ved rekordtiden på Coll de Rates og beskyldte danskeren for snyd ved at 'hænge' fast i en bil, kom tiden ikke bag på dem, der har fulgt ham tæt.

En sportsfysiolog ved Team Danmark har tidligere konstateret, at Jonas Vingegaard har en pumpe og et hjerte i en klasse for sig, og da han har en kampvægt på 57-58 kg, er han den fødte bjergged.

I den nye kommende tilværelse som professionel på 1. klasse krydser den unge thybo fingre for, at der i fremtiden ikke vil komme for mange forstyrrelser.

- Jeg har allerede haft nok uheld, fastslår Jonas Vingegaard, der i 2017-sæsonen var ude i en lang periode efter et åbent benbrud.

Jul med Rosa

Her ses Jonas Vingegaard med kæresten Trine. Foto: Claus Bonnerup

Da der i eftersommeren blev kørt VM på landevei omkring Innsbruck, var der store forventninger til netop Jonas Vingegaard i U23-løbet, fordi ruten var en hård omgang med masser af højdemeter, men under selve VM-løbet væltede uheldene ned over ham.

- To gange måtte jeg f.eks. skifte cykel, fortæller Jonas Vingegaard, som først nogle dage før jul returnerede fra Spanien og Holland for at kunne holde jul med kæresten Trine, hvis mor i øvrigt er hele Danmarks Rosa Kildahl, som TV-seerne kender fra både Bagedysten og Vild med Dans.

- Jeg er ret sikker på, at hun har bagt masser af småkager, lød det fra Jonas Vingegaard

