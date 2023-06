Rosen vælter ind: Stjerner blæst bagover af Vingegaard

Han er i en klasse for sig lige nu.

Jonas Vingegaards triumf på 7. etape af Critérium du Dauphiné viste med al tydelighed, at den danske Tour-vinder er feltets absolut stærkeste mand, når det går opad.

Samtlige konkurrenter blev distanceret eftertrykkeligt op ad Col de la Croix-de-Fer, og Adam Yates (UAE Team Emirates) kom i mål 41 sekunder efter som nærmeste forfølger.

Det mindede om en reprise af etapen to dage tidligere, hvor Vingegaard også ankom solo til stregen efter at have sat alle rivaler, da højdemeterne tog til.

Jumbo-Visma-kaptajnen fører nu løbet sammenlagt med mere end to minutter ned til nummer to, og stillingen taler på den måde for sig selv.

Akkurat som stemmerne i feltet gør det.

Det er således tydeligt, at der hos konkurrenterne er dyb anerkendelse for det niveau, danskeren lægger for dagen, og rundt om i feltet summer en enorm respekt for Vingegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaard fortsatte lørdag sin sikre kurs mod den samlede sejr i Critérium du Dauphíne, da danskeren hentede sin anden etapesejr og udbyggede føringen i klassementet. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

I en klasse for sig

Tag nu til eksempel vurderingen fra Esteban Chaves (EF Education–EasyPost).

Den 33-årige colombianer er selv blandt de mest bjergstærke i klassementet, men også han har måttet slippe kontakten, når Vingegaard har lanceret sin offensiv.

- Det er nemt at konkludere, når man ser på resultaterne. Han er bedre end alle andre, siger Chaves til Ekstra Bladet.

Den holdning står han ingenlunde alene med i feltet.

Jack Haig (Bahrain-Victorious), en anden fra klassementets øverste lag, er af ligeledes af den overbevisning, at den danske Tour-vinder befinder sig i sin helt egen liga i dette års Critérium du Dauhpiné.

- Han er en af de ryttere, der nok er et niveau over alle andre. Der er ham, Remco Evenepoel, Primoz Roglic og Tadej Pogacar. Når de stiller til start, vinder de som oftest. Og i mange tilfælde er der en betydelig afstand ned til nummer to, fortæller Haig til Ekstra Bladet.

Jack Haig har vist fornem form i Críterium du Dauphiné, men australieren må alligevel sande, at der er et niveau op til Jonas Vingegaard. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Artiklen fortsætter under billedet ...

Store forventninger

Australieren, der aktuelt er placeret på femtepladsen, forudser dog, at danskeren får sin sag for, når Pogacar om få uger stiller til start for at få revanche i Touren.

- Tadej Pogacar har måske ikke haft den bedste optakt til Tour de France, så der er lidt flere spekulationer og lidt mere spænding om, hvad der kommer til at ske. Jeg håber dog, at han er klar, og jeg forventer en fed og underholdende kamp mellem de to, lyder vurderingen.

Men spørgsmålet er, hvad stiller man op, når Vingegaard fremstår i fuld kontrol og ikke viser nogen svagheder?

Det sidder flere sportsdirektører formentlig og grubler over i disse dage, mens dette års udgave af verdens største etapeløb nærmer sig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Esteban Chaves anerkender, at Jonas Vingegaard med afstand er den stærkeste mand i feltet i dette års Critérium du Dauphiné. Arkivfoto: Stephsane Mahe/Ritzau Scanpix

Svær mission

Skal man udfordre danskeren, kræver det i hvert fald, at flere ting går op i en højere enhed, pointerer Esteban Chaves.

- Du er nødt til at kende dig selv og dit eget niveau. Du skal spille kortene rigtigt og være på forkant med situationen, siger colombianeren.

- Det er heller ikke kun op til den enkelte rytter. Det handler også om dit hold, din sportsdirektør og selve situationen i cykelløbet. Det drejer sig ikke bare om en enkelt ting, og lige nu kan jeg ikke give dig et entydigt svar, forklarer han.

I Critérium du Dauphiné har Chaves og konkurrenterne imidlertid blot en enkelt dag tilbage til at finde løsningen.

I hvert fald hvis de skal gøre sig forhåbninger om at fravriste den gule førertrøje fra Vingegaard, som starter løbets sidste etape med et komfortabelt forspring i klassementet.