Roser rivalen midt i egen succes: - Utroligt svært at knække ham

Jonas Vingegaard lægger ikke skjul på, at han blev sat på store prøver under årets Tour de France, hvor Tadej Pogacar længe pressede danskeren i toppen af klassementet

Det så længe ud til, at det hele skulle afgøres på sekunder.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar havde svært ved at vinde terræn på hinanden i løbets to første uger, og inden enkeltstarten på 16. etape, var afstanden mellem dem blot ti sekunder.

På tidskørslen satte danskeren dog sin konkurrent eftertrykkeligt på plads, og da sloveneren den følgende dag gik helt kold på etapen mod Courchevel, blev marginen mellem rivalerne pludselig udmålt i mange minutter.

Men selv om tidsforskellen mellem konkurrenterne endte på 7 minutter og 29 sekunder i klassementet efter lørdagens sidste slag i Vogeserne, fastslår Vingegaard, at årets kamp om Tour-tronen mod rivalen har været en kæmpe udfordring for ham.

Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

- Det her år har været en fantastisk fight med Tadej, og det har været utroligt svært at knække ham. Heldigvis endte jeg som vinder, og jeg er superglad for det, siger Vingegaard.

Jumbo-Visma-kaptajnen forsøgte at krone Tour-succesen med en sejr på næstsidste etape, der havde mål i Le Markstein. I spurten ved målstregen var det dog netop Pogacar, der viste sig stærkest, og sloveneren tog derfor sin anden triumf i årets Tour.

Vingegaard er noteret for en enkelt etapesejr, men den endte til gengæld også med at udgøre fundament for den samlede triumf. På enkeltstarten vandt han med hele 1 minut og 38 sekunders forspring til sloveneren på andenpladsen.

Tour de France slutter søndag med den traditionelle paradekørsel til Paris, hvor sprinterne må formodes at kæmpe om etapesejren på Champs-Elysées.