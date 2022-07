Roses i udlandet: 'Dansk magtdemonstration'

Jonas Vingegaard leverede onsdag et sandt mesterværk, da han smadrede sine konkurrenter på 11. etape af Tour de France og tog både etapesejren og den gule førertrøje. Efter den fornemme præstation har danskeren høstet stor ros verden over

'Dansk magtdemonstration i Touren: Vingegaard knuste Pogacar og tog den gule førertrøje'

Sådan er VG's overskrift efter dagens Tour de France etape, hvor Jonas Vingegaard kørte fra alt og alle på den sidste stigning, Col du Granon.

Naboerne fra Norge er dog langt fra de eneste fra udlandet, der har ros til den danske Tour-stjerne fra Glyngøre.

Italienske Gazzetta Dello Sport giver danskeren topkarakter og stor ros. Det italienske sportsmedie understreger også den store rivalisering, der er blevet bygget op mellem ham og Tadej Pogacar.

'Han er to år ældre end sloveneren, og i dag på Col du Granon blev det understreget, at den her rivalisering er kommet for at blive.'

Det spanske sportsmedie AS har store roser til Jumbo-Vismas strategi og Jonas Vingegaard for at minde Tadej Pogacar om, at han ikke er urørlig.

'Tadej Pogacar er et menneske, selvom det nogle gange ikke ser sådant ud. Det mindede Jonas Vingegaard og et stærkt Jumbo-Visma-hold i hvert fald Pogacar om på dagens etape, hvor et hav af angreb til sidst knækkede den gule førertrøje.'

Artiklen fortsætter under billedet...

Tadej Pogacar led sit første store nederlag i Tour de France, da danske Jonas Vingegaard satte sloveneren på plads. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Også franske L'equipe var imponerede over Jumbo-Vismas dansker, der som 'et lyn' var væk fra Pogacar, da han angreb med godt 4,6 kilometer til toppen af Col de Granon.

'Jonas Vingegaard vandt alene på toppen af det gigantiske bjerg, der måler 2413 meter, da han angreb med knap fem kilometer til mål. Et lyn, der begravede Tadej Pogacar.'

Briterne var knapt så begejstret, måske fordi både Geraint Thomas og Adam Yates tabte meget tid til danskeren, men der faldt dog alligevel et par flotte ord af i retning af danskeren.

The Telegraph skriver: 'Jonas Vingegaard stormer i den gule førertrøje i Tour de France, efter Tadej Pogacar endelig bukkede under for presset.'

Imens kaldte BBC Vingegaards afgørende angreb for 'fremragende'.

Torsdagens etape bliver endnu en dag, hvor der med al sandsynlighed kommer store tidsforskydelser i klassementet, når rytterne skal ud på endnu en hård bjergetape. Den slutter op ad det legendariske bjerg Alpe d'Huez.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Vingegaard: - Jeg er nok lidt anderledes

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen

--------- SPLIT ELEMENT ---------