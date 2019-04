Roubaix-vinder: Afskriv ikke danskerne endnu

Paris-Roubaix er et anliggende for de største og stærkeste i feltet. Robuste, hårdføre klassikerryttere som Sagan, Van Avermaet, Cancellara, Boonen - og som svenskeren Magnus Bäckstedt, som vandt løbet for 15 år siden.

Den 193 centimeter høje kraftkarl følger med stor interesse det store kuld af danske ryttere, som i år med få undtagelser har skuffet efter successæsonen 2018.

- Jeg havde forventet mig mere af de danske ryttere, siger Bäckstedt til Ekstra Bladet.

- Det er naturligvis svært at lave gode resultater, når man er plaget af skader eller sygdom, som jeg ved, at nogle af de danske ryttere har været, men alt i alt havde jeg bestemt forventet mig mere af dem.

Magnus Bäckstedt med Rolf Sørensen. Foto: Claus Bonnerup

- Det kan nås endnu. Vi mangler stadig Paris-Roubaix og Ardenner-klassikerne og flere andre betydningsfulde løb, så det kan stadig blive et godt forår for danskerne, siger Magnus Bäckstedt, som dog ikke ser en dansk overraskelse i Paris-Roubaix lure.

- Paris-Roubaix får kun ganske, ganske sjældent en overraskende vinder. I de seneste mange, mange år er løbet vundet af ryttere, som man kunne have regnet med før løbet.

- Det gælder også Mathew Hayman, som mange anså for sensationelt at have vundet løbet i 2016. Men inden da kørte han to gange i top 10 i løbet, så han kom bestemt ikke ud af det blå.

- Jeg var heller ikke selv et ubeskrevet blad, da jeg vandt for 15 år siden. Jeg havde vundet en Tour-etape, og jeg var blevet nummer syv i Paris-Roubaix, så jeg kom ikke ud af ingenting, siger Magnus Bäckstedt, som året efter sin sejr blev nummer fire i løbet.

Fakta: Paris-Roubaix Tilnavn: ‘La Reine des Classiques’ (klassikernes dronning), ‘L’Enfer du Nord’ (helvedet i nord) Kategori: World Tour Længde: 257 kilometer Start: Compiègne (cirka 85 km nord for Paris) Slut: Vélodrome André-Pétrieux i Roubaix Kørt første gang: 1896 som reklame for en i Roubaix nyopført velodrom, hvor der var mål. Seneste fem vindere:

2018 - Peter Sagan (Slovakiet)

2017 - Greg van Avermaet (Belgien)

2016 - Mathew Hayman (Australien)

2015 - John Degenkolb (Tyskland)

2014 - Niki Terpstra (Holland) Danske sejre: Ingen Flest sejre:

Roger De Vlaeminck, Belgien (1972, 1974, 1975, 1977)

Tom Boonen, Belgien (2005, 2008, 2009, 2012) Løbets 29 pavéer og deres sværhedsgrad (1-5 stjerner) 29. Troisvilles til Inchy (kørt km 97,5 — 0,9 km lang) **

28. Briastre til Viesly (kørt km 108,5 — 3 km lang) ****

27. Viesly til Quiévy (kørt km 101,5 — 1,8 km) ***

26. Quiévy til Saint-Python (kørt km 116 - 3,7 km) ****

25. Saint-Python (kørt km 118,5 — 1,5 km) **

24. Vertain til Saint-Martin-sur-Écaillon (kørt km 127,5 — 2,3 km) ***

23. Verchain-Maugré til Quérénaing (kørt km 136,5 — 1,6 km) ***

22. Quérénaing til Maing (kørt km 140,5 — 2,5 km) ***

21. Maing til Monchaux-sur-Ecaillon (kørt km 142,5 — 1,6 km) ***

20: Haveluy to Wallers (kørt km 156,5 — 2,5 km) ****

19. Trouée d'Arenberg (kørt km 164,5 — 2,3 km) *****

18. Wallers til Hélesmes (kørt km 170 - 1,6 km) ***

17. Hornaing til Wandignies (kørt km 179 - 3,7 km) ****

16. Warlaing til Brillon (kørt km 185 - 2,4 km) ***

15. Tilloy til Sars-et-Rosières (kørt km 188,5 — 2,4 km) ****

14. Beuvry til Orchies (kørt km 194 — 1,4 km) ***

13. Orchies (kørt km 199 — 1,7 km) ***

12. Auchy til Bersée (kørt km 206,5 — 2,7 km) ****

11. Mons-en-Pévèle (kørt km 212 — 3 km) *****

10. Mérignies til Avelin (kørt km 215,5 — 0,7 km) **

9: Pont-Thibault til Ennevelin (kørt km 220 — 1,4 km) ***

8. Templeuve - L'Épinette (kørt km 224 — 0,2 km) *

8b. Templeuve - Moulin-de-Vertain (kørt km 225 — 0,5 km) **

7. Cysoing ttil Bourghelles (kørt km 232 — 1,3 km) ***

6. Bourghelles til Wannehain (kørt km 234,5 — 1,1 km) ***

5. Camphin-en-Pévèle (kørt km 239,5 — 1,8 km) ****

4. Carrefour de l'Arbre (kørt km 242,5 — 2,1 km) *****

3. Gruson (kørt km 244 — 1,1 km) **

2. Willems to Hem (kørt km 251 — 1,4 km) ***

1. Roubaix (kørt km 256 — 0,3 km) * Vis mere Luk

En sekundær placering i et af de største forårsløb er også noget værd, hvilket blandt andre Mads Pedersen og Kasper Asgreen kan tale med om. De blev nummer to i Flandern Rundt sidste år og i år. Bäckstedt er imponeret, men han advarer om, at det fra nu af kun bliver sværere for dem.

- Når man som ung rytter laver et godt resultat, så flyver man ikke længere under radaren. Man er en, de andre regner med og kigger på, og det betyder helt enormt meget, siger han.

- Den første store sejr er bestemt ikke let at vinde, men nummer to er endnu sværere. Man skal simpelt hen køre cykelløbene på en ny måde, for ellers kan man blive lukket helt ned.

- Alle holder øje med en, så man kan ikke bare gøre det, man gjorde året før. Man skal finde et nyt overraskelsesmoment, siger Magnus Bäckstedt.

Han er stadig involveret i sporten som coach, kommentator og rådgiver for sine døtre, som for nylig vandt hver sin ungdomsudgave af forårsklassikeren Gent-Wevelgem.

