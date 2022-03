Russisk stjerne skifter nationalitet

Cykelrytteren Pavel Sivakov tager kraftigt afstand fra invasionen af Ukraine og skifter nu sit russiske statsborgerskab ud med et fransk et af slagsen

Har har indtil nu været russer, men nu skal det være slut.

For INEOS-rytteren Pavel Sivakov skal fremover omtales som franskmand, efter han har skiftet statsborgerskab.

Det oplyser stjernen i en pressemeddelelse.

- Jeg har ønsket at være fransk statsborger i et stykke tid og havde sendt en ansøgning til UCI, men grundet det, der sker i Ukraine i øjeblikket, ønskede jeg at fremskynde processen, siger han og takker den internationale cykleunion (UCI) og INEOS for støtten.

Det er dog ikke taget ud af den blå luft, at 24-årige Sivakov nu skal repræsentere de franske farver på landevejene. Han er således vokset op i landet.

- Jeg blev født i Italien og flyttede til Frankrig som etårig. Det var i Frankrig, jeg blev uddannet og forelskede mig i at køre på cykel. Det føles som mit hjem.

Pavel Sivakov har tidligere taget kraftigt afstand fra russernes invasion af Ukraine, og det gentager INEOS-rytteren i pressemeddelelsen:

- Jeg er totalt imod denne krig, og alle mine tanker går til det ukrainske folk. Som de fleste andre mennesker i verden håber jeg på fred.

Ruslands invasion har fået en lang række sportsgrene til at udelukke hold fra både Rusland og Belarus, og det er også tilfældet i cykelsporten.

Til gengæld må ryttere fra de to nationer gerne køre på andre hold - under neutralt flag. Derfor har Sivakov kun været udelukket fra EM, VM og OL.

Men det problem har han nu ikke længere.

- At jeg nu har muligheden for at repræsentere det franske landshold gør mig ekstremt glad. Det vil være en drøm for mig at køre OL i Paris for Frankrig, siger han.

Pavel Sivakov er noteret for tre sejre som professionel. Han har indtil videre deltaget i fem grand tours, hvor hans foreløbigt bedste resultat er en samlet niendeplads i Giro d' Italia i 2019.