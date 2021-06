Rusten Froome skal bidrage med erfaring i Tour de France

Cykelstjernen Chris Froome skal for første gang siden sit alvorlige styrt i Critérium du Dauphiné i 2019 køre Tour de France.

Tirsdag blev det officielt, at Froome er udtaget til cykelholdet Israel Start-Up Nations mandskab i Touren.

Det er dog ikke med ambitionerne om at køre efter den femte samlede triumf i verdens største etapeløb.

- Chris bliver vores vejkaptajn i årets Tour de France. Som firedobbelt vinder af Touren kan værdien af hans erfaring ikke overvurderes. Den vil være yderst nyttig for holdet under løbet, siger sportsdirektør Rik Verbrugghe til holdets hjemmeside.

Froome ser frem til at køre sit første Tour de France siden 2018.

- Jeg kan ikke vente med at komme tilbage. Det har en været en besværlig rejse siden mit styrt i Critérium du Dauphiné i 2019, men det har været en stor motivation, lyder det fra Froome.

Han har haft svært ved at finde formen i 2021. I hans pauvre sæson er han ikke blevet bedre placeret end nummer 22 på nogen etape.

Derfor er det heller ikke Froome, som holdet satser på i Touren, men derimod Michael Woods. Froome har accepteret denne rolle.

- Jeg har arbejdet utrætteligt for at nå til, hvor jeg er, men mine ambitioner vil ikke være som kaptajn i år. Jeg håber at bidrage med min erfaring og min støtte til holdet på den bedste måde som vejkaptajn.

- Vi har en stærk udfordrer i Michael Woods, og jeg ser frem til at give alt for ham og holdet i kampen frem til Paris, siger Froome.

Han vandt Tour de France i 2013 og igen fra 2015 til 2017.

Årets udgave køres fra 26. juni til 18. juli.