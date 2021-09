Ruten passer ham perfekt

Først fredag prøvekørte Kasper Asgreen søndagens VM-enkeltstartsrute, men længe forinden havde han med voksende tilfredshed klikket sig igennem den på Google Street View og studeret vindretning, vejbredder og skarpe sving.

- Jeg har umiddelbart svært ved at se, hvordan man kunne designe en rute, der lå meget bedre til mig, siger Asgreen, som torsdag aften på landsholdets hotel i udkanten af Brugge i Belgien tog imod den danske presse på et digitalt pressemøde.

- Der er mange lige stræk brudt op af et par sving. Men når man kigger i detaljen på ‘street view’, så ser det ud til at være store brede veje, der skal køres på. Selv om nogle sving er skarpe, så burde der være plads nok, siger Asgreen.

- I lyset af de enkeltstarter, jeg har kørt på det seneste, burde jeg kunne køre i top ti. Top fem vil gøre mig tilfreds, og jeg ville være glad, hvis jeg kunne køre på podiet.

På augusts sidste dag blev han nummer fire på enkeltstarten i Benelux Tour, mens han på EM-enkeltstarten 9. september blev nummer syv.

Stærke schweizere

Schweizerne Stefan Bissegger og Stefan Küng vandt de to løb, og især EM kan man med rimelighed bruge som forlæg for favoritvurderinger før søndagens VM-løb, vurderer Asgreen.

- Jeg tænker, at dem, der kørte rigtigt stærkt ved EM, alle har haft hovedfokus på VM, så det er klart, at man godt kan skele til EM, når man vil udpege favoritterne til VM.

Billedet fortsætter under billedet ...

Asgreen i landsholdstrøjen under OL i Tokyo. Foto: Tim de Waele/Pool Photo via AP / Ritzau Scanpix

- Der er ikke mange af dem, der er i spil til top ti-placeringerne ved VM, som ikke var til start ved EM. Jeg kan umiddelbart kun komme i tanke om Wout van Aert (belgisk stjernerytter, red.), siger Asgreen.

Den olympiske mester Promoz Roglic har meldt fra, og det samme har den tidligere verdensmester Rohan Dennis, kunne Asgreen berette torsdag. Som altid er det dog ikke let at vinde en VM-medalje.

- Jeg har i et par år ligget og kørt med omkring top ti. Jeg tror stadig, at jeg har, hvad der skal til for at vinde en medalje, og jeg håber, at det sker i weekenden, siger Asgreen.

Vil bevare 'friskhed'

I flere sæsoner har han oplevet en vis mathed sidst på sæsonen, hvilket han i år med trænerstaben på sit firmahold, Deceuninck-Quick-Step, har forsøgt at imødegå med omlægning af hans program.

Efter OL holdt han løbspause og kørte i en måned fortrinsvis basistræning, før han så atter begyndte at køre løb og træne intensivt. Håbet er, at han vil kunne bevare sin ‘friskhed’ helt frem til brostensklassikeren Paris-Roubaix, som i år køres 3. oktober.

- Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne for at bevare den der friskhed, og jeg håber, det giver pote, siger Asgreen.

- Jeg har efter Benelux Tour og EM været hjemme i Danmark og køre mere intensiv træning, så jeg har forhåbentlig fået lagt den sidste top på formen nu.

- Især på enkeltstarten gælder det om at være frisk nok til virkelig at kunne gå dybt (yde sit maksimale, red.), siger Asgreen.

Danmarks anden deltager i VM-enkeltstarten, 22-årige Mikkel Bjerg, har ikke stillet sig til rådighed for en kommentar.

Kasper Asgreen Født: 8. februar 1995 i Kolding (26 år) Udvalgte sejre: Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2020) E3 Saxo Bank Classic (2021) Flandern Rundt (2021)

Tager notater

Asgreen slider sig op af den mytologiske Kapelmuur-stigning i årets Benelux Tour. Foto: David Stockman / Belga / AFP / Ritzau Scanpix

Kasper Asgreen har i løbet af sæsonen haft flere chancer for at prøvekøre søndagens enkeltstartsrute, men han har ventet indtil sidste øjeblik for at opleve ruten præcis, som den vil se ud søndag.

- Jeg får ikke nok ud af at køre sådan en rute i almindelig trafik uden at vide, hvor barriererne kommer til at stå, siger Asgreen.

Under prøvekørsler på den færdige rute noterer han sig potentielle farer på vejen - et hul i asfalten, en dyb kloakrist, et vanskeligt sving - som han så, når det virkelig gælder, får påmindelser om fra servicevognen bag sig.

- Når man har kørt 40 kilometer for fuld damp, så kan det godt være, at man lige har glemt, at der er en rist på den indvendige side af det der højresving en kilometer fra mål, siger Asgreen.

- Men det har jeg noteret, og det får jeg så besked om fra servicevognen, så jeg ikke glemmer noget, selv om jeg er helt oppe i det røde felt.