Rutineret Tour-dansker tager to år mere hos Jayco

Det australske cykelhold Jayco er glad for sin danske arbejdsmand Christopher Juul-Jensen.

Så glad, at parterne nu har lavet en ny toårig aftale. Det afslører den 34-årige dansker i TV 2-programmet AftenTour.

- Ja, jeg bliver i to år, siger Juul-Jensen direkte adspurgt, om han har underskrevet en ny aftale med Jayco.

- Jeg er super glad for at være her. Jeg har en rolle, hvor holdet kan bruge mig. Jeg er meget tilfreds, siger han desuden i programmet.

Juul-Jensen skiftede fra Team Saxo Bank til Jayco, der har haft andre navne, fra starten af 2016 og runder dermed ti år hos holdet, når den nye kontrakt løber ud.

Den danske hjælperytter er i gang med karrierens 6. Tour de France og 14. grand tour i alt. Han har foreløbig gennemført alle.

Han står noteret for tre professionelle sejre. Den største kom i 2018, da han vandt 4. etape i Schweiz Rundt.