Rygter tager til: Dansk stortalent på vej til gigant

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Skærpede krav og en økonomi, der ikke er klar til det, er de væsentligste grunde til, at det amerikanske cykelhold Hagens Berman Axeon efter denne sæson forlader Continental Tour, niveauet under World Touren, og fortsætter på tredjehøjeste niveau i Continental Tour.

Det har sportsdirektør og den tidligere professionelle cykelrytter Axel Merckx tidligere fortalt.

Og det får nogle naturlige sportslige konsekvenser for rytterne, der dermed kommer til at køre ringere cykelløb med deltagelse af ringere cykelryttere. Det er sund logik.

Og dermed synes det også sandsynligt, at Hagens Berman Axeon er et knapt så attraktivt sted at opholde sig, hvis man vel at mærke har ambitioner om at køre på højeste niveau.

Og det har de to danskere Mikkel Bjerg og Jakob Egholm, der begge er blandt Danmarks største talenter i disse år.

Onsdag åbnede transfervinduet i international cykling, og straks fyger det med historier og rygter. Blandt dem historien om Mikkel Bjerg.

For ifølge cyclingnews.com er han på tale hos ingen ringere end Team Ineos, der netop har vundet Tour de France med Egan Bernal - og sidste års vinder, Geraint Thomas, på andenpladsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge det anerkendte cykelsportssite er Bjerg på tale på grund af to ting: Sine kundskaber som enkeltstartsrytter samt muligheder for at begå sig i forårets klassikere.

Som sitet skriver, har holdet endnu ikke formået at knække klassiker-koden som Team Sky.

- Men med et endnu større budget (tæt på 40 millioner euro - svarende til 300 millioner kroner) som Team Ineos, forventes Dave Brailsford at forsøge at dominere i foråret såvel som under sommerens Grand Tours.

Det er i forbindelse med den præmis, at Mikkel Bjerg nævnes. I øvrigt sammen med engelske Tom Pidcock, der vandt U23-udgaven af Paris-Roubaix.

- Og Bjerg er sandsynligvis sin generations bedste enkeltstartsrykker. De kan blive en del af Team Ineos' fremtidige drømmehold, der i forvejen inkluderer Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Ivan Sosa og sprinteren Kristoffer Halvorsen, skriver cyclingnews.com.

Mikkel Bjerg vandt i Innsbruck sit andet U23-verdensmesterskab i enkeltstart i træk. Noget ingen andre før ham har præsteret.

Han er senest blevet nummer to på DM i enkeltstart i juni - efter Kasper Asgreen, mens sæsonen hidtil har budt på flere topplaceringer i enkeltstarter i flere mindre etapeløb.

Til Ekstra Bladet skriver Mikkel Bjerg kortfattet i en sms: 'Jeg ønsker ikke at kommentere rygter.'

Se også: Britiske medier: Thorbjørn Olesen anholdt i London

Se også: Bragende nedtur: Froome i frit fald