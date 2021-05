Ryster førertrøjen

Egan Bernal har generelt domineret i Giro d'Italia, men fredag kom der ridser i lakken.

Her lykkedes det Simon Yates (BikeExchange) at køre fra både Bernal i den lyserøde førertrøje og de øvrige konkurrenter i toppen af klassementet, da 19. etape i det italienske cykelløb løb af stablen.

Yates endte med at tage både etapesejren og cirka et halvt minut på Bernal, der blev nummer tre på etapen, som sluttede på toppen af kategori 1-stigningen Alpe di Mera.

Med bonussekunder indhentede Yates 34 sekunder på Bernal. Dermed har briten på tredjepladsen 2 minutter og 49 sekunder op til Ineos-kaptajnen.

Damiano Caruso (Bahrain) blev nummer fire på etapen og holdt fast i sin andenplads. Italieneren mistede otte sekunder til Bernal, så 2 minutter og 29 sekunder nu adskiller de to.

Det lader til, at Giro-vinderen skal findes mellem de tre i toppen. Aleksandr Vlasov (Astana) på fjerdepladsen er over seks minutter efter Bernal med kun to etaper tilbage.

Med hiv og sving blev dagens udbrud etableret efter næsten 60 kilometers kørsel. Mange hold ville have en rytter med, og når det ikke så ud til at lykkes, blev udbryderne i flere tilfælde trukket i land igen.

Men der kom altså en lille gruppe afsted, som dog blev holdt i kort snor. Det var først i bunden af dagens stejle finalestigning, at udbryderne blev indhentet. Så kunne de store navne træde ind på scenen.

Simon Yates - løbets nummer tre - åbnede for alvor ballet og fik følgeskab af blandt andre Damiano Caruso og Aleksandr Vlasov. Bernal rørte i første omgang ikke på sig og sakkede bagud.

Lidt efter skruede Yates igen op for tempoet, så briten endte med at sidde alene i front i et direkte angreb på førertrøjen.

Yates' forspring til Bernal nåede op på cirka et halvt minut, men som målstregen nærmede sig, svandt det ind.

Bernal bevarede sit jævne tråd. Først med cirka 2,5 kilometer tilbage rejste colombianeren sig fra sadlen og accelererede. Det efterlod Quick-Steps Joao Almeida som den eneste i Ineos-stjernens hjul.

Nu var det de to mod Simon Yates. Briten så kortvarigt ud til at være løbet tør for kræfter, men på de sidste kilometer fandt han altså kræfter nok til at holde Almeida og Bernal bag sig.

Inden for den sidste kilometer kørte Almeida i et sidste desperat forsøg på at tage etapesejren væk fra Bernal, men det blev altså kun til andenpladsen for portugiseren.

Lørdag skal rytterne igen have fundet bjergbenene frem. Her står den på tre kategori 1-stigninger. Der er mål på toppen af den sidste. Giroen slutter med en 30 kilometer lang enkeltstart til Milano søndag.